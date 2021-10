Denuncian la situación "irregular" de la bolsa temporal de empleo del Salud

Un grupo de enfermeros aragoneses que forma parte de la plataforma 'Baremación Ya Salud' ha entregado este jueves al Justicia un escrito en el que denuncian la "falta de compromiso" del Salud a actualizar los méritos aportados por sus profesionales (independientemente de la categoría) desde el año 2018, el impago de una parte de las nóminas del mes de septiembre, y algunas condiciones laborales "denigrantes" en comparación con otras comunidades autónomas.

Así lo indica uno de los afectados, el enfermero zaragozano Adrián M. L., quien tiene un contrato temporal de dos horas por una reducción maternal de jornada. En septiembre le cubrió además las vacaciones a una compañera de planta del Servet. "Me hicieron un cambio de contrato y en una llamada telefónica me informaron de que el pago de una parte de mi nómina no se iba a producir ese mes", explica este sanitario de 24 años, que se apuntó a la bolsa de empleo temporal del Salud y eligió contratos parciales para poderlo compaginar con el estudio de la oposición. "Este tipo de jornada me permite trabajar y estudiar a la vez porque como van a sacar pronto oposiciones, quiero ir bien preparado. Me gustaría trabajar más horas, y hay gente que lo compagina con jornada completa, pero de momento lo prefiero así porque tengo más tiempo para el estudio y a la vez me está puntuando", señala este enfermero.

Otra cuestión que está generando preocupación entre los sanitarios es la falta de actualización de méritos en el sistema informático que emplea Sanidad para contratar a sus profesionales. "El propio Servicio Aragonés de Salud estableció como fecha para la aplicación del nuevo baremo el 1 de enero de 2020, fecha que ha sido ampliamente sobrepasada. El incumplimiento por parte del Salud de la fecha de aplicación del nuevo baremo supone un comportamiento arbitrario, incurriendo en vulneración del artículo 9.3 de la Constitución española que garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, que están, al igual que la ciudadanía, sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico", argumentan en el escrito enviado hoy al Justicia.

Desde la plataforma 'Baremación Ya Salud' critican que a raíz de este retraso, "se están otorgando contratos sin estar actualizadas las condiciones y méritos profesionales de muchos trabajadores".

Una "anomalía" en el programa Sirga

Según han confirmado a Heraldo.es fuentes del Colegio de Enfermería de Zaragoza, la situación del retraso en el pago de nóminas se ha producido a raíz de una "anomalía" en el programa de gestión Sirga que emplea la administración para tal fin. "Desde aquí lo transmitimos al Salud y efectivamente nos confirmaron que por un control del Departamento de Hacienda sobre las Cuentas del Servicio Aragonés de Salud, que se aplicaba en este caso a los contratos que se hubieran realizado en el último mes y no estuvieran recogidos en el portal, no podrían cobrar su nómina a finales del mes de septiembre, sino que se trasladaría al 31 de octubre", explica el abogado del Colegio, Juan Carlos Campo, quien informa de que la incidencia en el sistema "persiste", aunque la Administración ya ha aclarado a las partes que cobrarán las nóminas a mes vencido, en este caso, a finales de octubre.

"Nos deben muchas horas y nos tenemos que cubrir entre nosotros porque no parece que vayan a dar nuevos contratos"

Por otro lado, desde el Colegio de Enfermería advierten también de la "barbaridad de contratos" que se van a perder a raíz de que muchos de los que se firmaron en pandemia finalizaron el pasado 15 de octubre, cuando las "necesidades covid" ya no eran las que había en un principio. A este respecto, varios trabajadores se quejan también de las condiciones laborales en las que están, y que consideran "denigrantes" en relación a otras CC. AA. "A muchos, como han echado a todo el mundo de eventuales, nos deben un montón de horas y nos quedan bastantes días libres a solicitar. Yo tengo ahora entre 20 y 25 dias para gastar antes del 15 de enero, y la supervisora nos ha dicho que intentemos apañarlo entre nosotoros porque de momento contratos para cubrirnos no parece que vayan a dar", concluye Adrián, quien lamenta que desde el Salud nadie les haya informado tampoco del "no pago" de nóminas en septiembre.

Por su parte, fuentes de la consejería de Sanidad explican que el retraso en el pago de las nóminas de septiembre se debe a que "a partir de determinada fecha, ya se han liberado las nóminas", por lo que los trabajadores que fueron contratados a partir del día 15 de septiembre lo cobrarán a finales de octubre. En cualquier caso, insisten, "nadie se queda sin cobrar".