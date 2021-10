El centro de Zaragoza se llena de pianos

Si escucha una melodía, aunque no sea muy bien tocada, este viernes por las calles del centro de Zaragoza no se sorprenda. La capital aragonesa se convierte en un gran escenario de música en directo gracias a una iniciativa artística que ha colocado en céntricas calles y plazas ocho pianos de cola, a disposición de músicos y aficionados. Está abierta a todo el que quiera tocar sus teclas, sepa o no cómo hacerlo.

Se trata de un proyecto promovido por la Fundación José Serra y el Concurso Internacional de Música María Canals que ha llevado ya estos instrumentos por otras ciudades de España. La idea comenzó en Madrid en el año 2012.

Quien quiera pueda sentarse a tocarlos hasta las 20.00, ya que se ponen a disposición de músicos profesionales, estudiantes de conservatorio y de escuelas de música, aficionados y curiosos.

¿Dónde están colocados?

1. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad)

2. Plaza del Pilar con calle de Alfonso I

3. Plaza Santiago Sas

4. Calle del Coso con calle de Alfonso I

5. Plaza de España (delante del Banco de España)

6. Plaza de España (delante de la Diputación Provincial)

7. Paseo de la Independencia con plaza Santa Engracia

8. Plaza Aragón (Palacio de la Antigua Capitanía)

Además, los organizadores animan a compartir en las redes sociales fotografías, vídeos y mensajes del evento con la etiqueta #PianosZaragoza.