Denuncian la falta de contrataciones en la perrera municipal: "Ni podremos gestionar adopciones ni cuidar a los animales"

El Centro Municipal de Protección Animal (CMPA), donde residen actualmente 119 perros y 65 gatos, corre el riesgo de perder el próximo mes de diciembre a más de la mitad de su plantilla, que pasaría de tener 14 trabajadores a 6 para todo el centro.

Según denuncia CC. OO. en una nota enviada a los medios, de cumplirse estos pronósticos, "no habrá personal suficiente para alimentar, cuidar y hacer el seguimiento veterinario de los animales", ya que a partir del 17 de diciembre esta protectora se quedaría sin dos veterinarios, cuatro operarios, una técnico de gestión y un administrativo que se encarga de dar a los perros en adopción.

Los trabajadores del CMPA auguran que la situación va a ser muy "complicada" tanto para los animales como para los que se quedan en plantilla, y al mismo tiempo la falta de gente va a imposibilitar la adopción. "En primer lugar, si no hay veterinario no se pueden hacer los trámites, ya que es el único profesional competente para ello. Los animales se acumularán porque tampoco habrá quien los identifique para darles salida o devolverlos a sus dueños", lamenta una trabajadora, que alerta también del "peligro" que puede suponer para la plantilla perder a cuatro operarios. "Aquí tenemos unos 65 perros -y otros 60 en la guardería de Las Jaras-, más otros 60 gatos. Contando que ese trabajo se está repartiendo entre seis empleados que tienen que trabajar en parejas por seguridad, para prevenir el ataque de un animal, si nos quedamos con una sola pareja no se va a poder atender a los animales todos los días del año y si separamos a estas personas va haber riesgo de sufrir un accidente laboral", aseguran.

Los trabajadores del CMPA hacen hincapié en las necesidades que tiene el centro en cuanto al cuidado y atención de estos animales que a menudo llegan en mal estado, víctimas del abandono o del maltrato. "Aquí necesitamos que todos los días un operario vaya con su vehículo para transportar animales al hospital, los que requieren de una intervención o han venido de la calle con alguna herida. Todo ese trabajo no se va a poder hacer contando que tengo solo dos trabajadores", subrayan desde esta Unidad, por la que en el último año han pasado 542 animales (entre perros y gatos), de los cuales 296 se han adoptado y 120 han sido rescatados por sus dueños.

A juicio de los trabajadores consultados, la falta de nuevas contrataciones puede suponer también el hacinamiento de animales, lo cual -advierten- "desemboca en peleas e inseguridad para los trabajadores".

Desde CC. OO. recuerdan que en la anterior legislatura se puso en funcionamiento un programa temporal para la puesta en marcha del Centro de Protección Animal. "Posteriormente, el actual Gobierno municipal creó las plazas necesarias para el correcto funcionamiento de este servicio, pero son plazas que ahora no quieren proveer en su totalidad", indican fuentes sindicales. La "excusa" para ello es una instrucción que a juicio de este sindicato "no funciona" y que "aboca a los servicios a situaciones donde justificar la externalización es la salida más fácil".

Así, este martes, ZEC ha llevado al la comisión del área esta cuestión, y ha instado al concejal de Personal, Alfonso Mendoza (PP), a contratar personal para resolver esta situación. "Las colas del CMPA no llegarán más que hasta la carretera, porque está lejos de la ciudad de Zaragoza, pero va a haber un problema para adoptar animales, para dejarlos y depositarlos, y para gestionar los ciento y pico animales que hay con cinco trabajadores", le ha espetado Cubero. Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza ha insistido en que este entorno no se va a quedar "desatendido", y en palabras del concejal de Personal del consistorio, se están buscando ya soluciones a este respecto.

"Nosotros tomaremos las soluciones definitivas que desde luego redunden en el mejor servicio a los ciudadanos, y en este caso también a los animales que tiene la ciudad a su acogimiento", ha respondido Mendoza.