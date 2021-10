El Ayuntamiento estima que no habrá que liquidar entre el 30% y el 40% de los recibos de plusvalías

Después de un verano de preparativos y ajustes, el Ayuntamiento de Zaragoza acaba de estrenar una página web que servirá para tramitar uno de los impuestos más controvertidos de la administración local: la plusvalía. A partir de ahora, se podrá liquidar este tributo de forma telemática a través del portal municipal zaragoza.es con el nuevo criterio establecido por el Consistorio: los valores del suelo recogidos en las escrituras determinarán si ha habido incremento de valor y por tanto si procede el pago de la plusvalía. Con este cambio, según el Área de Hacienda, entre el 30% y el 40% de las plusvalías no se pagarán por no haber aumento de valor.

La concejal de Hacienda, María Navarro, ha presentado este lunes la nueva herramienta digital, que incluye un simulador para que el contribuyente pueda calcular cuánto tiene que pagar, si es que debe hacerlo. La aplicación se puede utilizar para cualquier supuesto de plusvalía (compraventa, dación, donación, herencia, permuta, usufructo…) y los contribuyentes precisarán de certificado digital o Cl@ve. En cualquier caso, se va a mantener la atención presencial en las oficinas de Gestión Tributaria del Seminario.

Ya en julio se empezó a liquidar la plusvalía con el nuevo sistema, pero durante el verano, con carácter transitorio, pervivió la formula anterior. Ahora ya se establece este nuevo sistema, además de la posibilidad de que el contribuyente aporte un informe pericial, tal y como recoge la ley. En este segundo caso, el Ayuntamiento responderá con una valoración elaborada por los técnicos municipales.

“Va a ser el mayor cambio impositivo que hagamos en esta corporación”, ha declarado María Navarro. Ha explicado que hasta ahora se liquidaban todas las plusvalías, hubiese o no hubiese aumento de valor, dado que la cuota se calculaba exclusivamente con el valor del suelo recogido en el catastro y con los años de tenencia del bien. El precio de mercado no tenía impacto, por lo que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria se seguían cobrando plusvalías pese a que las viviendas se devaluaban.

“Yo he sido muy crítica con ese sistema, especialmente porque hay sentencias que dicen que cuando se acredite por el ciudadano que no ha habido incremento de valor, no se debería liquidar”, ha dicho la responsable municipal. No obstante, aunque haya minusvalía a la hora de hacer el cálculo no exime de presentar la autoliquidación aunque sea sin coste. Navarro ha recordado que en 2022 se aplicará una bonificación del 1% por la tramitación telemática de los tributos.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha editado dos vídeos tutoriales en los que se presentan casos reales, que estarán disponibles en la web municipal, junto con un manual de uso de la aplicación. Además, se han habilitado dos número de teléfono (976 726 551 y 976 726 557) para resolver posibles dudas a la hora de autoliquidar el impuesto. También se ha previsto una campaña de comunicación y reuniones con distintos colectivos profesionales.