Un filósofo municipal en Artieda: en el bar no se habla de fútbol, sino de epicureísmo o epistemología

“Desde que llegó el filósofo, la gente se plantea más cosas. Hasta las conversaciones en el bar a la hora del vermú han adquirido otro carácter. Antes hablábamos más sobre fútbol o del precio del cereal, y ahora entre las mesas también es común oír palabras como epicureísmo, epistemología o materialismo dialéctico. Es una experiencia singular y muy curiosa”.

Empenta Artieda es un proyecto de desarrollo local que se inició hace 5 años en este municipio zaragozano para luchar contra la despoblación. Bétur Iguázel es miembro del mismo y habla maravillas del nuevo proyecto, por el que el municipio está acogiendo a un trabajador muy especial: Miguel Mariñoso, un estudiante de los últimos cursos del grado de Filosofía que llegó al pueblo el pasado 1 de octubre para tratar de dar respuesta a las preocupaciones vitales de los lugareños.

Con esta experiencia, Artieda se ha convertido en uno de los dos únicos municipios europeos con un filósofo municipal. El otro es Corigliano d’Otranto, en la Grecia salentina, con el que están barajando algún tipo de colaboración.

En el Ayuntamiento local llevaban tiempo planteándose la progresiva importancia que merecen las ciencias humanas en el medio rural, así como la necesidad de trabajar todo el ámbito del pensamiento crítico en la cotidianeidad de los pueblos aragoneses. Por ello, la colla motor de Empenta Artieda decidió el pasado mes de mayo solicitar un estudiante de filosofía a la Universidad de Zaragoza. Una vez atendida la petición, llegó al pueblo Mariñoso, quien, desde la Antropología y el método etnográfico, ya ha comenzado sus prácticas realizando labores de filósofo municipal. Principalmente, estudia la memoria histórica del lugar junto a su población más envejecida.

En concreto, realiza entrevistas a los mayores del lugar sobre cómo era la vida del pueblo en la primera mitad del siglo XX. "Documento cómo era la infancia, la crianza de los hijos, la educación, la vida en el hogar, el trabajo, la socialización, las fiestas..." enumera Mariñoso.

“La bienvenida fue muy calurosa y han hecho que me sienta acogido desde el principio. Me tratan como a uno más y hacen que me sienta muy a gusto. La gente se acerca a hacerme preguntas sobre Filosofía; la más habitual es: “¿para qué sirve la Filosofía?”. Realmente veo un interés sincero por parte de los artiedanos por estas cuestiones”, asegura el joven.

Al principio, admite, los lugareños se preguntaban para qué iba a servir su presencia en el pueblo y dudaban de su función. "El propio hecho de su duda ya era un acercamiento filosófico, y así se lo hacía ver", explica Mariñoso. Para este zaragozano de 20 años, la filosofía está presente en todos los órdenes de la vida, y no solemos darnos cuenta. "Aspectos como la religión, el modo en que socializamos con los demás, las propias dudas que tenemos, forman parte de la antropología social", indica.

Iguázel, por su parte, asegura que la vida interior de las personas en el medio rural aragonés “no puede compararse a los grandes núcleos urbanos”. “Las preocupaciones son distintas y necesitamos herramientas para buscar nuestras propias respuestas”, apostilla. La satisfacción es tal, que el equipo de Empenta Artieda ya estudia la posibilidad de dar continuidad al proyecto o de ampliar las funciones de Miguel habilitando un horario de consulta filosófica abierto a la población en el Arma, el ‘coworking’ municipal de Artieda

El programa de Erasmus Rural DESAFÍO es una iniciativa de la Universidad de Zaragoza y la DPZ para fomentar la movilidad de los estudiantes de la universidad aragonesa.