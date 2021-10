Más de 100.000 personas asisten a los actos culturales de la semana del Pilar 2021

Zaragoza está a punto de poner fin a la semana del Pilar más atípica hasta la fecha. No ha habido oficialmente fiestas debido a la suspensión de los festejos por parte del Gobierno de Aragón, pero sí que se han podido organizar numerosos actos culturales, siempre bajo las medidas de seguridad para hacer frente a la pandemia. A falta de los últimos coletazos, el Ayuntamiento calcula que más de 100.000 personas han asistido a los diferentes actos programados por el área de Cultura, siendo los infantiles, como Río y Juego, los Cabezudos o el parque de las Marionetas, los más solicitados. Pese a las críticas recibidas por el formato de reserva de asientos, que hizo que varios conciertos se quedaran con numerosas sillas vacías aunque todas las entradas habían sido adquiridas, para el alcalde, Jorge Azcón, las 'no fiestas' de 2021 "han salido bien".

El regidor ha destacado la "dificultad" de elaborar la programación cuando todavía se está conviviendo con el virus. "No era sencillo organizar una semana como esta. Eso nos lleva a ver que si este año las cosas han ido razonablemente bien, el año que viene estoy convencido de que tendremos la suerte de organizar las mejores Fiestas del Pilar en la historia", ha dicho. Como parte negativa, Azcón ha hablado de los altercados que se han producido algunas noches en torno a los botellones, sobre todo en el Casco Histórico, para dejar claro que este tipo de actos "no representan a la ciudad". En este sentido, ha anunciado que el Ayuntamiento se ha personado contra aquellos que han producido daños en el mobiliario urbano, como ocurrió con los disturbios protagonizados por un amplio grupo de jóvenes la madrugada del día del Pilar, en las inmediaciones de la plaza del Justicia, o con otros actos vandálicos que se han ido produciendo.

"Condenamos rotundamente todos los actos de violencia. Por eso, cuando se producen actos de este tipo el Ayuntamiento va a reclamar los daños. Lo hicimos cuando vimos una figura de Goya brutalmente golpeada y lo vamos a hacer en estas fiestas. No queremos que haya espacio para la violencia y la intolerancia y vamos a actuar para que paguen a través de los tribunales", ha resumido el alcalde que, no obstante, ha querido insistir en que tanto Policía Local como Nacional han puesto todos los medios para que estos días sean seguros. "Es importante que nos quedemos con lo que hace la inmensa mayoría, unos pocos no pueden empañar la responsabilidad que ha habido -ha añadido-. La mayoría de los zaragozanos han sido gente que en la calle ha tratado de pasárselo bien con sus amigos, familia y disfrutando de todo lo que había en nuestra ciudad durante esta semana".

Por su parte, la vicealcaldesa y responsable de Cultura, Sara Fernández, ha hecho también un balance "positivo" de los últimos diez días y el comportamiento de la población. Ha asegurado que ha habido una "buena respuesta" ante los actos programados, tanto por la participación, con más de 100.000 entradas activas, como por los "altos niveles de satisfacción" que han demostrado los sectores económicos que desarrollan una buena parte de su actividad en estas fechas.