El Ayuntamiento de Zaragoza se personará por los altercados en el Casco

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha anunciado este domingo que el Ayuntamiento se personará para reclamar los daños derivados de los altercados que tuvieron lugar en el Casco Histórico la madrugada del 11 al 12 de octubre y que se saldaron con 18 detenidos, cinco de ellos menores.

"No queremos que haya espacio para la violencia y la intolerancia en nuestra ciudad y vamos a actuar para que aquellos que han sido violentos o intolerantes paguen", ha recalcado el primer edil, en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en el acto de entrega de los títulos de Zaragozanos Ejemplares.

Para Azcón, "unos pocos no pueden empañar la imagen" que ha dado la ciudad en la semana del Pilar, en la que se ha visto a los "zaragozanos en las calles con ganas de pasárselo bien, con alegría, también con mucha responsabilidad y mucho sentido común", y ha reivindicado que lo importante es quedarse "con lo que hace la inmensa mayoría" de la ciudad. El alcalde ha admitido que "que siempre en esta semana del Pilar hay algunos que no representan a la ciudad que se exceden, en unas ocasiones fruto del alcohol y en otras de la intolerancia", pero que estos, ha subrayado, "no tienen espacio".

Los disturbios se desarrollaron tras un botellón en la plaza del Justicia, cuando una llamada a la Policía en torno a las 3 de la madrugada procedente de un hotel alertó de que el local estaba siendo atacado por los jóvenes, por lo que se desplazó al lugar un vehículo policial que fue recibido "a botellazos". En la intervención se produjeron cargas policiales mientras los jóvenes lanzaban botellas a los agentes, algunas de las cuales impactaron contra alguna vivienda próxima, según un testigo.