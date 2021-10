Aluvión de llamadas a la policía por peleas y borracheras en la penúltima noche de las 'no fiestas'

Nada que ver con el primer fin de semana de las 'no fiestas' del Pilar 2021, cuando se disolvieron 27 botellones y se detuvo a 43 personas. La noche de este viernes al sábado, la penúltima de estas 'no fiestas', fue más tranquila en cuanto a botellones, aunque la centralita de la Policía Nacional en Zaragoza recibió numerosas llamadas, especialmente relacionadas con peleas y borracheras de jóvenes.

Los agentes de la Policía Nacional estuvieron toda la noche de aquí para allá disolviendo pequeñas peleas que se registraron en diferentes puntos de la ciudad. Las llamadas alertando de estos hechos se sucedieron a lo largo de toda la noche del viernes y la madrugada del sábado.

También fueron cuantiosas las llamadas relacionadas con la ingesta excesiva de alcohol, sobre todo de chavales muy jóvenes que, asustados por la situación en la que se encontraban sus amigos, solicitaban asistencia a la policía.

Las llamadas de vecinos por ruidos por fiestas y discusiones en domicilios también fueron frecuentes la pasada noche, así como por grupos de gente molestando en la vía pública.

En cuanto a los botellones, la noche no fue especialmente conflictiva, sino que transcurrió casi como cualquier otra, aunque con más gente debido a las 'no fiestas'. Se registraron concentraciones de pequeños grupos de gente en distintos puntos de la ciudad, con especial afluencia en lugares como la plaza del Justicia, en plena zona de ocio nocturno. No obstante, esta penúltima noche de las 'no fiestas' no tuvo nada que ver con la del primer fin de semana, cuando se llegaron a imponer 269 sanciones por infracciones a la ley de seguridad ciudadana, la mayoría por tenencia de drogas, y en la que se produjeron 43 detenciones y se disolvieron 27 botellones.