Una imagen de la Virgen del Pilar viaja a Argentina "certificada y pasada por los mantos"

Las fiestas (o no) del Pilar no solo se celebran en Zaragoza. Al otro lado del charco, en Argentina, un grupo de españoles residentes en el país ha decidido agasajar a la patrona de la Hispanidad con todos los honores posibles. Y para ello no solo han organizado veladas musicales, comidas típicas o mercadillos de artesanía. Han ido ‘un poco’ más allá.

Certificado que acredita que la talla de la Virgen ha sido bendecida y "pasada" por los mantos. Heraldo.es

Hace un tiempo, la agrupación de Castilla y León de la localidad de Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, solicitó al cabildo de Zaragoza una imagen de la Virgen para poder honrarla en aquellas lejanas tierras, donde residen gran cantidad de españoles. La petición cursó los cauces previstos y fue debidamente atendida por las autoridades competentes. De este modo, una imagen de la Pilarica ha sido enviada a Argentina con una certificación firmada por el capellán de la Virgen de la Santa Capilla de la basílica del Pilar, José María Bordetas, que deja patente que la misma ha sido bendecida y “pasada por los mantos”.

Carta enviada por el capellán de la Virgen, José María Bordetas. Heraldo

Asimismo, en la carta se especifica que la imagen está colocada en la basílica sobre una columna de 24 centímetros de diámetro, para que se construya una similar en Bolívar que pueda soportar la estatua.

En la misiva, Bordetas también alude a la “ilusión y devoción” que se desprende de la petición de la agrupación, por lo que el cabildo metropolitano “está convencido de que la presencia de la imagen servirá para levantar el ánimo en todos los órdenes de la vida, con la consiguiente fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor, como reza la oración de la Misa en el día de la Virgen del Pilar”.

Cartel de las fiestas del Pilar en Bolívar, Argentina. Heraldo

Este domingo, día 17 de octubre, a partir de las 16.30 hora argentina (11.30 en España), en Bolívar está previsto realizar, “con mucho orgullo”, una procesión por las calles principales de la ciudad, una misa y un evento artístico, dado que las fiestas del Pilar se celebran en la localidad debido a la gran cantidad de españoles que residen en ella.