La Virgen del Pilar se convierte en la mejor compañera de selfis

No puede estar más solicitada. Un día después de la Ofrenda de Flores, la Virgen del Pilar se ha convertido en el centro de todas las miradas y en el blanco perfecto de todos los 'flashes'. Cientos de zaragozanos se han acercado a lo largo de la mañana de este miércoles a la plaza más emblemática de la ciudad para comprobar el resultado de la jornada de ayer y tratar de hacerse con la mejor instantánea. No era tarea fácil ni faltaba competencia. Los bancos frente a la fuente de la Hispanidad han servido de taburete improvisado para fotos de abuelos y nietos, familias al completo, grupos con trajes de baturro y acarameladas parejas, e incluso ha habido quien ha aprovechado para posar junto a su mascota. La afluencia ha sido muy numerosa, pues también ha coincidido con la Ofrenda de Frutos y con quienes hacían cola para acceder al interior de la basílica.

Por fin, tras un año en blanco por la pandemia, y ya retiradas las mallas de ocultación, los ciudadanos han podido reencontrarse con la Virgen. Y, pese a que luce algo distinta y en una nueva ubicación, y a que su tamaño es considerablemente menor de lo habitual, ha cosechado numerosas alabanzas. Muchos no tuvieron la suerte de su lado y no lograron acudir ayer a depositar sus ramos por las limitaciones de aforo, por lo que ha habido quien hoy no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacerlo. Como ocurrió el año pasado, la imagen sobre la basílica se ha llenado de flores. Sin embargo, otros han aprovechado que todavía había trabajadores encargándose de retirar la pasarela que se colocó sobre la lámina de agua para la entrada de los oferentes para pedirles que las colocaran en la estructura.

"He traído un ramo por mi hija, que nació hace tres meses. Me hubiera gustado salir ayer con ella y vestirla de baturra pero no pudo ser", explicaba Patricia García, vecina de Delicias, mientras portaba unas flores rojas. Al tiempo que contemplaba a la Virgen, no sin tener que sortear decenas de móviles colocados en modo selfi, aseguraba que este año está "preciosa". "Me encanta que sea multicolor", ha apostillado. No obstante, ha criticado la organización de la Ofrenda porque, a su juicio, debería haber podido pasar todo el mundo. "Ha estado fatal", ha lamentado.

Por su parte, Gloria Mateo, de Las Fuentes, junto a su tía Mari Luz Medina, que como todos los años por el Pilar se ha acercado a Zaragoza desde el municipio turolense de Andorra, destacaba el nuevo emplazamiento de la estructura. "Queda muy bonito con el torreón de La Zuda al fondo", ha dicho. En su caso, aunque todos los años sale con su familia en la Ofrenda, en esta ocasión no se apuntaron para participar en el sorteo de individuales.