Azcón condena los altercados sufridos durante la noche en el Casco Histórico

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha condenado los altercados violentos que han tenido lugar esta madrugada en el Casco Histórico de la capital aragonesa tras un multitudinario botellón en la plaza del Justicia, que se saldaron con locales vandalizados y un total de 19 detenidos.

"Condenamos a cualquiera que no sabe respetar a nuestra ciudad, que no sabe respetar a nuestros conciudadanos; no tiene espacio en nuestra sociedad", ha recalcado el primer edil momentos antes de participar en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar.

Azcón ha destacado que lo que representa a la ciudad "no son los altercados ni la violencia". Y ha añadido que, "tradicionalmente", las fiestas de Zaragoza han expresado "la mejor cara" de la capital aragonesa, la del "respeto, solidaridad y responsabilidad".

Además, ha señalado que ya son "muchísimas semanas" viendo imágenes en otras ciudades que no se han visto en Zaragoza, aunque ha admitido que las que han ocurrido esta madrugada "no representan a los zaragozanos".

"Nuestra ciudad es otra cosa, mucho mejor que algunas imágenes que pudimos ver ayer por la noche", ha añadido Azcón.

Un grupo de radicales se enfrentó a los agentes en la plaza del Justicia y la noche terminó con más de una docena de detenidos.

La vicealcaldesa, Sara Fernández, ha explicado que hubo una denuncia de los dueños de un local que estaba siendo vandalizado y que, al acudir a la llamada, la Policía Nacional tuvo que pasar por una calle en la que había aglomeraciones, lo que llevó a los disturbios.

En cuanto a la posibilidad de que se tomen medidas en coordinación con Delegación del Gobierno, en la plaza del Justicia, lugar que en los últimos días ha congregado multitudinarios botellones, ha señalado que "continuamente" las fuerzas y cuerpos de seguridad evalúan "cada una de las situaciones", acordando y adaptando los dispositivos.