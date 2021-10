Vox exige rebajar el tipo del IBI un 1,8% y más bonificaciones a la plusvalía

Para Vox, socio prioritario del gobierno municipal PP-Cs, la rebaja del IBI propuesta para 2022 es insuficiente. Por eso, quiere acentuar la disminución del tipo impositivo planteada por el gobierno, de apenas un 0,87%, hasta el 1,8%, con el objetivo de llegar al mínimo legal (el 0,4) en 2023. Además, reclama mayores bonificaciones para la plusvalía por heredar, así como para las empresas que amplíen sus plantillas fruto de nuevas inversiones.

El portavoz de Vox, Julio Calvo, ha anunciado este jueves que va a presentar cinco votos particulares, entre los que destaca la rebaja del IBI: del tipo del 0,4087 planteado por el gobierno quiere pasar al 0,04047. Supondría una rebaja de 1,3 millones de euros de recaudación respecto a la propuesta del Área de Hacienda, según estimaciones de Vox, pero Calvo cree que se podrían compensar por el aumento del parque residencial. Dio por hecho que en 2023 habría que llegar la mínimo legal del 0,4. “Hemos sido sensatos y posibilistas”, ha dicho.

Por otro lado, cuestiona el plan de atracción de empresas, que en su opinión son "trajes a medida" para aplicar bonificaciones a algunas compañías que han anunciado inversiones en Zaragoza. Vox exige que estas bonificaciones, que pueden llegar al 95% en el IBI, el IAE y el ICIO, se amplíen a empresas ya radicadas en la ciudad y que quieren incrementar sus plantillas.

Por otro lado, Vox pide mayores bonificaciones en la plusvalía por heredar: llegar al 95% en los trasteros y garajes vinculados a la primera vivienda y elevar del 50% al 60% el descuento en el segundo inmueble. Además, ha recordado Calvo, su grupo no renuncia a que se aprueben las diversas propuestas normativas presentadas durante 2020 y que no se han tramitado. Recientemente Vox presentó una reclamación por este motivo y no descartó la vía judicial.

Además de Vox, el PSOE y Podemos también han hablado de ordenanzas fiscales. Los socialistas han considerado que la propuesta fiscal del gobierno "no tiene en cuenta las necesidades de la ciudadanía". "Las políticas del señor Azcón están dirigidas a un grupo muy reducido de ciudadanos, el resto son completamente ignorados", ha dicho la edil Ros Cihuelo.

Ha negado que haya una rebaja fiscal ni en el IBI ni en la plusvalía, dado que la disminución del recibo será "mínima" o incluso puede haber casos, como en este ejercicio, en que haya recibos de la antigua contribución que puedan subir. Por eso ha defendido una rebaja del IBI al mínimo legal.

Podemos también ha defendido la rebaja del tipo del IBI al mínimo legal. Su portavoz, Fernando Rivarés, ha considerado que las ordenanzas del gobierno PP-Cs bonifican "cuatro veces más" a los inmuebles más caros frente al "97%". Ha propuesto ampliar los descuentos en el recibo del agua, dado que ha recordado que las últimas subidas del salario mínimo los han dejado "desfasados". También ha planteado que el descuento en la plusvalía a los inmuebles de más de 100.000 euros sea del 25% y no del 95% como hasta ahora.