Vecinos de la urbanización Alto de la Muela denuncian "la proliferación de ratas”

Desde hace más de dos semanas, son varios los vecinos de la urbanización Alto de La Muela que cada noche oyen corretear ratas por sus propiedades. Temen que este problema se cronifique y que la presencia de roedores conlleve la transmisión de enfermedades, así como daños materiales en sus propiedades.

“En los últimos quince días hemos notado un aumento masivo”, denuncia Jaime Lagunas, secretario de la asociación vecinal de la urbanización Alto de la Muela Sur y vecino de la urbanización. Asegura que están sufriendo “una proliferación de ratas” y acusa al Ayuntamiento de La Muela de no solucionar el problema.

Lagunas insiste en que, tanto él como el resto de los vecinos afectados, están tratando de poner remedio pero que a pesar de colocar “cepos, trampas y veneno”, siguen percibiendo que los roedores circulan por donde quieren. Sobre todo, los oyen “corretear” por las noches. “Como no los ves, es más difícil actuar”, señala y añade que “a veces las ratas logran hacerse con la comida que colocan como cebo, pero sin quedar atrapadas”, lo cual resulta “desesperante”.

El presidente de la asociación destaca que se ha puesto en contacto con Aquara, la empresa encargada de desratizar. “Nos dijeron que habían actuado ya y que volverían a hacerlo, pero, en principio, el problema se mantiene y seguimos recibiendo quejas de los vecinos”, detalla. Asegura que han tratado de contactar con el teniente de alcalde para trasladarle el problema pero que “no se pone al teléfono”.

Por su parte, desde el área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de La Muela aseguran “no tener constancia de esta problemática” ya que, de haberlo sabido habrían “actuado de inmediato”. Explican que, por protocolo, cuando los vecinos informan de la presencia de ratas en alguna zona del municipio, es el ayuntamiento el encargado de contactar directamente con Aquara para que acuda al día siguiente a solucionar el problema.

Por contrato, esta empresa se encarga de la desratización de manera periódica pero también soluciona problemas puntuales cuando se denuncian. Sin embargo, desde el área de Servicios Públicos aseguran que no les consta una denuncia formal de este aumento de roedores en el registro del ayuntamiento y piden a los vecinos que, “en futuras ocasiones” y para “poder asegurar que se soluciona el problema lo antes posible”, hagan sus denuncias a través del registro del consistorio.

Fuentes de Aquara declaran no haber recibido un aviso directo por parte de esta urbanización. Sí les suelen llegar “de vez en cuando, de manera aislada” avisos “puntuales” de algún vecino". Explican que, cumpliendo con el contrato que tienen con el Ayuntamiento de La Muela, la empresa tiene prevista una actuación “en breve” en este municipio.

“Tenemos muy pocos contenedores”

Lagunas piensa que, quizá, “el origen de esta proliferación de ratas esté en un mal servicio de recogida de basuras”. Denuncia que en la urbanización “tenemos muy pocos contenedores” y añade que, a veces, “algunos se quedan sin recoger cuando un camión se llena”. Puntualiza que este no es un problema solo de la urbanización sino “de todo el municipio. Pedimos cita para reunirnos con el ayuntamiento y no nos dan contestación a nada, no cuentan con nosotros”, sostiene Lagunas.

Desde el área de Servicios Públicos admiten ser conscientes de esta necesidad de aumento de contenedores, pero aseguran que no es algo que puedan solucionar directamente desde el ayuntamiento ya que “dependemos del contrato de recogida de residuos urbanos que tenemos con la Comarca de Valdejalón”. “Tenemos en mente solicitar este aumento de contenedores para todo el pueblo ya que actualmente estamos negociando las condiciones del nuevo contrato”, destacan fuentes del consistorio. Aseguran, no obstante, que “la recogida de basura es constante” en todo el pueblo.