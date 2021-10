Los presuntos autores del crimen de Pleitas se dejaron dos DNI en su precipitada huida

La Guardia Civil sigue intentando identificar a los autores del crimen del Pleitas, del que fue víctima este pasado fin de semana un hombre de 45 años con domicilio en Mallén que se encargaba de vigilar una plantación de cáñamo industrial a priori legal. El cadáver de la víctima, Javier G., fue descubierto sobre las 8.30 del pasado sábado por un ciclista dentro de un coche que había volcado en una acequia a unos 200 metros de la finca. Se da la circunstancia de que la tarde anterior habían intentado robar en las instalaciones, por lo que los investigadores sospechan que las mismas personas que perpetraron el asalto podrían ser las autoras del homicidio. Y según ha podido saber HERALDO, la Unidad Orgánica de Policía Judicial cuenta con una pista importante de la que tirar, ya que en su precipitada huida los delincuentes dejaron abandonada una furgoneta con valiosa documentación. En concreto, dos DNI. Si pertenecen o no a los autores es todavía una incógnita.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 se ha hecho cargo del caso y ha declarado secretas las pesquisas, por lo que nada ha trascendido oficialmente de las mismas. Sin embargo, algunos testigos explicaron a este diario que fueron hasta ocho individuos los que se colaron sobre las 20.30 del pasado 1 de octubre en la plantación de cáñamo, ubicada detrás del Ayuntamiento de Pleitas. La finca no cuenta con una valla perimetral, por lo que no les resultaría complicado acceder a la misma. En cualquier caso, parece que lo hicieron por la parte trasera del almacén donde se estaban secando las plantas ya recolectadas y que los asaltantes pretendían llevarse.

Atascada en un maizal

Algunos vecinos se dieron cuenta de la presencia de gente extraña entre las plantas de cáñamo y se acercaron a ver qué pasaba. Al verse sorprendidos, los delincuentes emprendieron la fuga de forma precipitada. El dueño del recinto alertó de lo ocurrido a la Guardia Civil, que acudió poco después al lugar de los hechos. En una primera inspección del recinto, la patrulla llegada desde Alagón se percató de la presencia de dos furgonetas, una blanca y otra de color azul, en la trasera del almacén. Tanto a los agentes como al propietario de la finca les extrañó que estuvieran allí aparcadas, ya que no es una zona de fácil acceso. Pero al no poder relacionarlas en ese momento con el intento de robo no pudieron abrirlas e inspeccionarlas.

El vigilante ahora fallecido se quedó a pasar la noche en las instalaciones por si los delincuentes volvían. Y parece que lo hicieron, ya que Javier G. llamó por teléfono a las 0.30 al dueño para comunicarle que había visto la furgoneta blanca dentro del recinto. Fue la última vez que se supo de la víctima, hasta que la encontraron muerta de un disparo.

Un ángulo extraño

Tras el hallazgo del cadáver, la Guardia Civil desplegó un importante operativo en Pleitas y decidió decomisar la furgoneta azul que todavía continuaba en la trasera de la finca de cáñamo. La blanca se la habían llevado, pero esta segunda se debió quedar atascada en un maizal y tuvieron que abandonarla. Al registrarla, se encontraron con los dos DNI y alguna otra documentación que posiblemente servirá para centrar las pesquisas. En cualquier caso, al cierre de esta edición no se había informado de ningún arresto.

Como contó HERALDO, el cuerpo del vigilante presentaba un único disparo, al parecer efectuado con un arma corta. Los peritos de la Benemérita estuvieron analizando con detalle el vehículo donde se halló el cuerpo para tratar de calcular la distancia a la que se disparó la pistola y la trayectoria. Y parece que a los especialistas les extrañó bastante el ángulo.