La reserva de entradas para el Pilar se dispara y veinte espectáculos ya tienen su aforo completo

Está claro que la atípica semana del Pilar que se aproxima está generando mucha expectación. No solo por la incertidumbre que reinó sobre las actividades que podrán llevarse a cabo durante los días en los que, de no ser el coronavirus, deberían haberse celebrado las fiestas de la capital aragonesa, sino porque, según parece, los zaragozanos tienen ganas de recuperar al menos un pedazo de la normalidad previa a la pandemia. Eso indica la velocidad a la que se están reservando las entradas para los espectáculos programados por el Ayuntamiento, una acción indispensable, pese a que muchos son gratuitos, si se quiere asegurar un sitio con el actual aforo limitado. De hecho, ya son una veintena los que tienen todas las plazas ocupadas.

Según informaron ayer desde Zaragoza Cultural, ya están agotadas las entradas para la programación de la Estación del Norte y el Anfiteatro Náutico, que acogerán actuaciones de circo y humor, respectivamente. De igual forma, está casi todo reservado para los conciertos de San Bruno, excepto para el del 12 de octubre, de La Perla e Ixeya. También quedan muy pocas para el teatro de la plaza del Justicia. En el caso del Jardín de Invierno, que acogerá actuaciones musicales (algunas gratuitas y otras de pago) quedan entradas para todos los días, aunque ya está muy avanzada la venta para el concierto de Jorge Drexler.

También hay espectáculos que aún no han abierto la reserva de plazas. Las entradas para las actividades juveniles podrán empezar a reservarse hoy, mientras que el lunes llegará el turno de las destinadas al público infantil (Río y Juego, las marionetas y los Gigantes y Cabezudos). La Noria Siria saldrá el martes.

En este emplazamiento, el aforo máximo que permiten las restricciones sanitarias es de 4.000 personas, aunque en la mayoría es mucho menor. Por eso, ayer hicieron hincapié desde el Consistorio en la necesidad de ser "responsables" y no reservar plazas si no se va a acudir o avisar en caso de no poder hacerlo para que otra persona pueda ocupar ese lugar.

El 12 de octubre

Por otro lado, ayer se celebró, ante notario, el sorteo que determinó quiénes serán los 6.503 participantes individuales que podrán depositar su ramo a los pies de la Virgen el día del Pilar. Un total de 40.724 personas, organizadas en 8.489 inscripciones de 'minigrupos' de hasta seis, se habían presentado para participar en la rifa. Finalmente, la suerte estuvo del lado de los números entre el 6.719 y el 8.060, ambos incluidos.