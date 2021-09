El pleno rechaza con los votos de PP, Cs y Vox mediar ante las huelgas del transporte de Zaragoza

La huelga del transporte urbano durante el Pilar avanza sin obstáculos. Tras la decisión de la plantilla del bus de ir a la huelga entre el 4 y el 17 de octubre, a la que previsiblemente se sumará la próxima semana la del tranvía, el pleno ha rechazado este miércoles que el Ayuntamiento de Zaragoza medie para tratar de llegar a un acuerdo. Frente a eso, el gobierno PP-Cs ha instado a las concesionarias y a los comités de empresa que se sienten a negociar, acerquen posturas y desbloqueen un conflicto que acumula ya 10 meses de paros.

El transporte público ha sido uno de los debates de mayor calado en el pleno municipal. Hasta allí han llevado su protesta los trabajadores de las dos concesiones, que se han concentrado en la plaza del Pilar durante la sesión. Representantes de los comités de empresa han intervenido en la sesión para pedir al Ayuntamiento que medie para desatascar los dos convenios colectivos e incluso que rescate la concesión para resolver el problema. Han criticado duramente al alcalde, Jorge Azcón, por haber defendido la oferta de la empresa del tranvía.

Después ha llegado el debate político, con sendas mociones de Podemos y el PSOE. En la primera de ellas, se pedía la mediación directa e “inmediata” del alcalde para resolver el conflicto. En la segunda, más abierta, se pedía buscar soluciones. Pero el gobierno PP-Cs ha dejado claro que no es posible tomar una iniciativa en ese sentido, más allá de instar a las partes a negociar y reunirse con ellas para tratar de favorecer un clima de acuerdo.

La concejal de Servicios Públicos, Natalia Chueca, ha recordado que el pleno en marzo ya instó a las partes a negociar y que esa encomienda “no se está cumpliendo”. Ha indicado que tanto en la contrata del bus como en la del tranvía “no hay opción de influir” y que es la empresa la que debe poner su oferta. “No hay posibilidad legal más allá de intentar acercar posturas. Todo queda entre la empresa y el comité”, ha dicho la concejal que ha esgrimido informes jurídicos en este sentido.

Los grupos de izquierda han rechazado que no haya opción para mediar. De hecho, ha recordado las numerosas ocasiones en las que el PP, estando en la oposición, exigía a los gobiernos que mediara en las huelgas. “Este problema no les importa casi nada, no entienden la importancia social”, ha dicho. “El gobierno de la ciudad se tiene que implicar en la resolución del conflicto”, ha afirmado Amparo Bella, de Podemos. Alberto Cubero ha insistido en que “la huelga del tranvía se está recrudeciendo”, entre otros motivos, “por la inacción de este gobierno”. Carmen Rouco, de Vox, se ha opuesto a la moción de Podemos y ha dicho que se trata de “un contrato privado” y que el Ayuntamiento “solo puede exigir un acuerdo”.

Chueca ha reiterado sus argumentos con la moción del PSOE, que ha dado pie a un rifirrafe con el concejal socialista Alfonso Gómez Gámez, que dijo que el transporte público no es prioridad de Azcón porque “los votantes del PP no lo usan”. La concejal de Servicios Públicos le ha recordado a Gómez Gámez que tiene dos coches y acciones en una empresa de alquiler de vehículos, lo que ha causado las protestas del edil del PSOE, que se ha reafirmado, aunque esta vez en lugar de votantes del PP ha hablado de “ricos”. La moción del PSOE, que no hablaba de mediación sino de “buscar soluciones”, finalmente ha salido aprobada por unanimidad.