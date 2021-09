Absuelto el alcalde de Cosuenda del delito de falsedad en certificado

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha absuelto al alcalde de Cosuenda y diputado provincial, el socialista Óscar Lorente, del delito de falsedad en certificado por el que fue suspendido diez meses de cargo público al simular la firma de la secretaria accidental. El TSJA admite que imitó la rúbrica para presentar al registro de la propiedad documentación suplementaria requerida sobre una reparcelación, pero que fue "intrascendente a efectos de tráfico jurídico" y, además, "sin ninguna incidencia real para la inscripción".

La sentencia, sobre la que cabe una recurso de casación ante el Tribunal Supremo, le exonera del delito por el que fue condenado al considerar que el objetivo era dar "apariencia de legitimidad y veracidad". En este sentido, los magistrados recalcan que el contenido de la certificación es "veraz" aunque se falseara la firma de la secretaria accidental, ya que coincide "en todo punto" con la primeramente remitida.

Es más, señala que ni siquiera era preciso que se emitiese una nueva certificación, ya que hubiera bastado con aportar la representación gráfica georreferenciada de la finca. "La actuación del alcalde no persigue como finalidad atribuir a la auxiliar del Ayuntamiento un cargo o condición que no posee, sino simplemente dar cumplimiento a las exigencias impuestas por el registrador de la propiedad al calificar negativamente una certificación anterior a la que no se acompañó la documentación complementaria preceptiva", concluye la sentencia para asumir el recurso de la defensa de Óscar Lorente.

La secretaria accidental de Cosuenda -que en realidad había ejercido siempre de auxiliar administrativa- manifestó también durante la vista oral en la Audiencia que se negó a firmar la certificación porque "no estaba preparada y no se atrevió, pues le pareció importante".

El alcalde de Cosuenda ha recalcado a este diario que los documentos que solicitó el registro eran "un mero trámite, sin trascendencia jurídica" y que el denunciante, al que se le rechazó su recurso, le tiene animadversión por abrir la circunvalación proyectada desde 1988. "Y sigue con otras denuncias sobre los mismos hechos", ha lamentado.

Lorente ha indicado que también denunció el Plan General de Ordenación Urbana y las unidades de ejecución, pero ha destacado que "todo se lo archivaron" en los contenciosos administrativos que planteó.

El alcalde de Cosuenda ha insistido en que la actuación era de "interés general para el pueblo", puesto que el objetivo era sacar del casco urbano el tráfico de materias insalubres. "Se cumple el PGOU y la normativa urbanística. Todo lo han hecho arquitectos y técnicos", ha aseverado.

Lorente prevé ahora solicitar de nuevo el alta como militante del PSOE, al que pidió su suspensión tras ser condenado en primera instancia en primavera por la Audiencia. De la misma forma, instará al presidente de la Diputación Provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, a que le restituya en la presidencia de la comisión de gestión y servicios municipales.