El programa del Pilar mantiene un coste de casi dos millones pese a la pandemia

La teórica suspensión de las Fiestas del Pilar por parte del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón no se va a notar en los costes que va a tener el programa de actos del gobierno PP-Cs en el Ayuntamiento de Zaragoza. La vicealcaldesa y concejal de Cultura, Sara Fernández, confirmó este viernes en la comisión de su Área que el presupuesto de las distintas actividades será de casi dos millones de euros, una cifra incluso ligeramente superior a las de 2019 y 2018.

El importante desembolso económico de estas ‘no fiestas’ se produce pese a las limitaciones del programa. Aunque algunos gastos no se van a producir, como los fuegos artificiales, fuentes municipales explicaron que gran parte de los costes fijos que tenían las fiestas se mantienen, sobre todo lo referido al montaje de escenarios y producción. De hecho, muchos de los actos que no se celebran no suponían coste, sino que generaban ingresos. A esto, añadieron, este año va a ser necesario reforzar los recursos que se destinan a la seguridad y a las medidas de lucha contra la pandemia: control de aforos, vigilancia, sillas, vallas...

Por otro lado, se reducen muchas fuentes de ingresos que tenía el Ayuntamiento durante las Fiestas del Pilar por la vía de la concesión, lo que impedirá que se cuadren las cuentas. El detalle del programa, que todavía no está cerrado, se hará público la próxima semana, detalló Sara Fernández, que no aclaró las partidas exactas del presupuesto ni concretó el capítulo de los ingresos. Insistió en que todas las actividades cuentan con la autorización de la DGA.

Durante la comisión, Fernández respondió a diversas cuestiones que le formularon los grupos municipales relativas al programa de actos que se ha preparado y subrayó "el esfuerzo" que va a hacer el Ayuntamiento. Los partidos de la oposición preguntaron por cuestiones como la descentralización de los actos o el papel de las peñas, que tendrán que esperar a que acaben las ‘no-fiestas’ para abrir sus locales.

La concejal de Cultura indicó que todos los distritos y algunos barrios rurales tendrán actividades durante el Pilar. Subrayó que durante el proceso de preparación del programa se ha hablado con las peñas, que llevan dos años sin organizar fiestas y, por tanto, sin buena parte de sus ingresos.

"Las peñas son un puntal de las Fiestas del Pilar y hay que ayudarles", declaró Fernández, que recordó que estarán representados en la Ofrenda de Flores y habló de "una solución cultural" una vez que pase el Pilar para mantener el convenio que tienen con el Ayuntamiento. Destacó el programa dedicado a los jóvenes y se mostró convencida de que el dispositivo de seguridad previsto servirá para atender cualquier incidencia.