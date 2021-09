Zaragoza pedirá fondos europeos para buses eléctricos, carriles bici o la zona de bajas emisiones en la ciudad

La pugna por la obtención de una lluvia de millones procedente de Europa ya está en marcha. El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha definido los proyectos que se van a presentar a las dos convocatorias que puso en marcha en agosto el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), que en total suman 85,2 millones de euros, de los que se podrían obtener fondos europeos por valor de 49,1.

El gobierno municipal PP-Cs ha aprobado este viernes los proyectos que forman parte de las dos solicitudes que se van a formular y que deben presentarse antes del 30 de septiembre, así como las previsiones presupuestarias hasta 2024. En total, el Mitma ha activado unos 1.000 millones de euros para los ayuntamientos en el marco de los fondos Next Generation para Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según la concejal de Servicios Públicos, Natalia Chueca, estas ayudas están destinadas a la implantación de zonas de bajas emisiones, transformación digital sostenible y transporte urbano. “Es una convocatoria que tiene como objetivo es mejorar la calidad del aire y contribuir a la descarbonización del transporte urbano”, ha declarado Chueca.

La iniciativa estrella, por su cuantía y su importancia estratégica, es la renovación de la red de transporte urbano, para incorporar 68 nuevos buses eléctricos, que costarán 39,1 millones, y que precisa de una inversión de otros 10,3 para adecuar las cocheras para contar con los puntos de recarga. Además, se adquieren dos tranvías por un presupuesto de 9,4 millones.

Todos estos proyectos, que suman un presupuesto de 59 millones, forman parte de la primera solicitud, que permite subvencionar hasta 30,6 millones de euros. Según ha explicado Chueca, Zaragoza puede acceder a 45 euros por habitante en este caso. Pero además hay una segunda solicitud (30 euros por habitantes, 18,4 millones) en la que se han incluido un segundo paquete de proyectos que suman 26,2 millones.

Zona de bajas emisiones

Entre las medidas que se quieren incluir figura la zona de bajas emisiones en 2023, tal y como establece la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El perímetro no está definido, pero hasta ahora el Área de Servicios Públicos siempre ha hablado de los límites del segundo cinturón en la que no podrían entrar vehículos de gasolina de más de 21 años o diésel de 15. Habría cámaras lectoras de matriculas para controlar los accesos. Chueca ha hablado hoy del Casco Histórico, aunque no ha descartado otros puntos de la ciudad.

Pero no es el único proyecto. El gobierno PP-Cs ha incluido los carriles bici de Pablo Ruiz Picasso, Fray Luis Casanova, Almozara, Duquesa Villahermosa, Pedro III, Césareo Alierta y los que conectarán los diferentes polígonos industriales (Mercazaragoza, Malpica, Cogullada o Torre Outlet). También se piden fondos europeos para la reforma integral de la avenida de Navarra, las calles Cuarte, Reina Fabiola, Latassa, San Miguel, Ricla, incluidas en la ‘operación calles’. Además, se aspira a fondos para las obras en Osa Mayor, Hayedo, Ramón Celma y Belchite. Otra propuesta es la urbanización de la plaza de Salamero y su entorno, así como las conexiones con el aparcamiento subterráneo.