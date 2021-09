Se enfrenta a seis años de prisión por presuntos abusos sexuales a su sobrino

Jorge L. S. negó ayer haber abusado sexualmente de su sobrino menor de edad y atribuyó la denuncia al conflictivo divorcio de su hermano con su cuñada, a la "inquina" y "animadversión" que asegura le tiene esta y a un motivo económico, por la indemnización que pudiera conseguir si es condenado.

El hombre, de 59 años, fue juzgado este jueves en la Audiencia de Zaragoza por un presunto delito de abuso sexual por el que el abogado de la madre del menor –en representación de la víctima– solicita 6 años de prisión y 3.000 euros de indemnización. La Fiscalía no formula acusación y durante la instrucción del caso pidió su sobreseimiento, mientras que la defensa, a cargo del abogado Marco Antonio Navarro, solicita la absolución y mantiene que el hecho denunciado es "ficticio" e "irreal".

Los hechos por los que fue juzgado ocurrieron cuando el menor, que ahora tiene 13 años, contaba con entre 7 y 10 años. Fue un episodio de insomnio, por el que fue examinado y tratado médicamente, el que le llevó a decir que tenía "miedo" a su tío. Según mantiene la acusación, cuando le preguntaron contó que se lo llevaba a su cama por la noche y le tocaba sus partes íntimas. Esto sucedía cuando el niño se quedaba a dormir con su padre en la casa en la que también vive su tío y su abuela. Cuando fue interrogado, relató que Jorge L. S. le ponía vídeos pornográficos en una tablet y se masturbaba, algo que volvió a declarar este jueves.

El menor recordó que cuando iban a comprar ropa con su hermano mayor (con quien se lleva 6 años de diferencia) les molestaba que les observara mientras se cambiaban o que, cuando se bañaba con su hermano, le enjabonara y "tocara" sus genitales con "disimulo". Los hermanos coincidieron en que el acusado era "muy exigente" cuando les obligaba a estudiar y, sobre todo, al pequeño, a hacer los deberes. El mayor se quejó de que le "humillaba" en público y le decía que "no valía" para estudiar.

El niño fue examinado por la doctora en psicología del Instituto de Medicina Legal de Aragón Cristina Andreu, quien concluyó que el relato del menor "no cumple criterios para ser considerado creíble" y "no es descartable" que sea producto de la "reinterpretación o distorsión" que ha hecho el chico en contra del entorno familiar paterno y a favor del materno. "El niño realiza un relato breve, que es un guión repetitivo que carece totalmente de criterios considerados dentro de los protocolos de credibilidad. El relato carece de estructura lógica, de detalles (...), dice Andreu. Por su parte, la psicóloga María José Coll sí que lo ve creíble pero, según la Fiscalía, no explica por qué.

Marco Antonio Navarro destacó que el perfil de su cliente no "responde a las habituales características psicológicas que ha de tener un persona para cometer dichos supuestos hechos".