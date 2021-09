Plan de choque municipal para cobrar 7,1 millones en recibos de plusvalía antes de que prescriban

El Ayuntamiento de Zaragoza acaba de poner en marcha un plan de lucha contra el fraude fiscal que pretende recaudar antes de que prescriban los 7,1 millones de euros que suman 504 recibos de plusvalía pendientes de cobro desde el año 2017. Se trata de parte de las denominadas autoliquidaciones a ‘cuota cero’, que fueron admitidas por los servicios municipales de gestión de tributos de forma temporal tras una sentencia judicial que resolvió que este tributo no se podía cobrar si no existía un aumento de valor del inmueble.

El impuesto sobre el incremento del valor de naturaleza urbana, también conocido como plusvalía, es el segundo tributo en importancia en el Ayuntamiento después del IBI. Afecta a cualquier operación de compraventa de una propiedad inmobiliaria, pero también si existe una donación, una herencia o un usufructo. En teoría, grava el aumento de valor de un suelo, pero la fórmula con la que se calcula la cuota ha permitido que se siga cobrando incluso cuando los precios de la vivienda iban a la baja. Así ocurrió hasta que se pronunció el Tribunal Constitucional, que en 2017 decidió que la plusvalía no se puede liquidar si el inmueble ha perdido valor.

Tras aquella sentencia y a la espera de una nueva ley estatal, el Ayuntamiento habilitó una fórmula que era la autoliquidación ‘a cuota cero’, que el contribuyente podía presentar sin desembolsar un euro mientras se aclaraban las cosas. Era una suspensión temporal, que se prolongó hasta el pasado agosto, cuando el Área de Hacienda decidió acabar con este tipo de liquidaciones mientras ponía un marcha un plan para recaudar el dinero pendiente.

Desde el punto de vista de la gestión tributaria, este proceso es un reto. Para agilizar los trámites, dado que el plazo de prescripción es de cuatro años, se ha puesto en marcha una unidad técnica de valoraciones que se está responsabilizando de determinar si hay plusvalía en estos expedientes, así como las numerosas reclamaciones que se han producido desde la sentencia del Constitucional. Asimismo, el Área de Hacienda ha encargado los sistemas informáticos necesarios para «mecanizar» el proceso y completar las valoraciones.

2.708 expedientes revisados

Hasta el momento, los técnicos han revisado 2.708 expedientes correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019, de los que en 464 que no habían prescrito había plusvalía: el valor total pendiente de cobro que sumaban todos ellos era de 5,1 millones de euros. De esta cifra, 4 millones corresponden a 86 liquidaciones que superan los 10.000 euros (hay algún expediente de hasta 250.000).

En una segunda fase se analizaron otros 222 recibos, en los que se constató que había plusvalía en 40. Representaban un importe global de 2 millones de euros. El proceso de revisión se ha hecho partiendo del valor en las escrituras y con informes de cada uno de los expedientes, de acuerdo con la normativa de valoración existente para el mercado inmobiliario.

Ahora, el Ayuntamiento tiene que girar los recibos. La previsión es que lo haga el próximo mes de octubre.Después, habrá que continuar con el proceso, dado que habrá que revisar expedientes de plusvalía de los años 2020 y 2021. La concejal de Hacienda del gobierno PP-Cs, María Navarro , explicó que a lo largo de 2022 podría resolverse el problema de las liquidaciones a ‘cuota cero’.

«El que no tenga que pagar por la plusvalía, no pagará. Pero al que le corresponda hacerlo, no podrá escudarse en la cuota cero», explicó María Navarro, que añadió: «Siempre he sido defensora de que para recaudar más no hace falta subir los impuestos, sino gestionar mejor.Son siete millones de euros que de otro modo se hubieran perdido. Este es un ejemplo. La izquierda solo consigue más ingresos subiendo los impuestos», declaró.

El plan contra el fiscal no es la única novedad referida a la plusvalía. El pasado agosto, además de eliminar las autoliquidaciones a cuota cero, se estableció un criterio para determinar si hay o no aumento de valor. Después de un periodo transitorio en el que convivió este sistema con otras fórmulas de valoración, el próximo 27 de septiembre la presentación de estos documentos será la única vía para evitar el pago del tributo.

La recaudación sigue creciendo

La evolución de la recaudación de la plusvalía municipal sigue evolucionando a buen ritmo este año después del descalabro de 2020 por la pandemia. Hasta el mes de agosto, el Ayuntamiento de Zaragoza había recaudado 29,6 millones de euros por este impuesto que grava compraventas, donaciones, herencias o usufructos de una propiedad inmobiliaria.

A estas alturas del año pasado, solo habían entrado 16,7 millones, lo que supone un incremento de casi 13 millones. A este ritmo, es previsible que se supere la estimación de recaudación que había para este ejercicio (36 millones). Hay que tener en cuenta que en 2020 los registros y notarías estuvieron cerrados varios meses como consecuencia de la covid.