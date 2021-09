PP, Cs y Vox instan al PSOE a retirar el recurso a la licitación de la limpieza y Ranera se niega

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, con los votos de PP, Cs y Vox, instó este viernes al grupo socialista a que retire el recurso que ha presentado ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) para anular la licitación de la nueva contrata de la limpieza pública y la recogida de residuos, que salió a concurso en julio por 743 millones de euros. Y recibió la respuesta esperada por parte del PSOE: mantendrá la impugnación porque los pliegos de condiciones están "mal hechos".

Fue una sesión extraña, dado que hubo un intercambio de papeles respecto a lo que es habitual: el gobierno pasó a fiscalizar a la oposición, en lugar de al revés. La convocatoria fue duramente criticada por la izquierda, que habló de "pantomima", "teatrillo", "ridículo" o "juicio sumarísimo". La consideró una descortesía política sin precedentes. "Hacen oposición a la oposición", protestaron PSOE, ZEC y Podemos al unísono.

División en lotes

Pero al margen de la cuestión formal, el pleno evidenció un clima de ruptura entre el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y la líder de la oposición, Lola Ranera, en el escenario post-covid. Los dos se arrojaron sus contradicciones. El regidor afirmó que el PSOE impugnaba la licitación por la falta de justificación de la decisión de no dividir en lotes la contrata, cuando han dicho en reiteradas ocasiones (y ayer lo repitieron), que defienden un único contrato para prestar el servicio.

Los socialistas se limitaron a decir que solo querían despejar "las dudas jurídicas" que pudieran existir y que su "función" como principal partido de la oposición "es estar vigilantes siempre", sin llegar a aclarar la cuestión de los lotes. Para el gobierno, tras el recurso no hay ningún propósito de defender el interés público, sino solo retrasar la tramitación de un contrato para desgastar al gobierno.

La izquierda recordó al alcalde una y otra vez que cuando estaba en la oposición acudió en varias ocasiones tanto al Tacpa como a la jurisdicción ordinaria contra medidas de los gobiernos de la época. "Del campeón de los recursos no voy a hablar. No tenemos estadio porque el PP lo llevó a los tribunales", afirmó Ranera. Azcón trató de argumentar que sus impugnaciones sí estaban justificadas, a diferencia de esta, mientras que la izquierda le recordó que nunca un gobierno de izquierdas convocó un pleno para exigir al PP que retirara un recurso. "Si el Tacpa admite el recurso del grupo socialista significará que lo han hecho mal", dijo Alberto Cubero, de ZEC.

La estrategia del PP-Cs de arrinconar al PSOE se quedó a medias, dado que en el pleno no intervino el comité de empresa para rechazar el recurso socialista, pese a que han iniciado una serie de movilizaciones en contra de la división en lotes._De hecho, la sección de USO ha llegado a manifestarse ante la sede del PSOE de la calle de Conde Aranda de la capital.

Por otro lado, la izquierda mantuvo cierta unidad. Se esperaba que por ejemplo ZEC se desmarcara, por su posición en favor de un único lote (era uno de los puntos que se votaban), pero finalmente se alineó con los socialistas y los podemistas para evitar «una utilización política» por parte del gobierno. "Para dividir a la izquierda nos bastamos nosotros solos", bromeó Amparo Bella, de Podemos. Carmen Herrarte, de Cs, subrayó los beneficios de los pliegos y Carmen Rouco, de Vox, indicó que la licitación "está ajustada a derecho".

El alcalde dejó claro que "no se puede soplar y sorber al mismo tiempo". "No se puede decir que se está a favor de que haya un único lote y después recurrir para que haya dos", explicó. Y señaló una cuestión más: "Si ganan este recurso, la consecuencia es que el contrato se divide en lotes". De hecho, al final Azcón rizó el rizo cuando le pidió al PSOE, que no deja de ser el que ha presentado el recurso, que sumara argumentos a las alegaciones que iba a presentar el Ayuntamiento al Tribunal de Contratos para evitar que se anule la licitación. El PSOE no contestó. "Lo que va a hacer este contrato es que la ciudad esté más limpia. Pero les importa más su miopía política", dijo Azcón. "¿Qué problema hay en que estos pliegos los revise un tribunal? Este es un pleno esperpéntico que parece la Santa Inquisición", le replicó Lola Ranera.