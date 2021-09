Zaragoza tendrá el 100% del dispositivo policial, más un centenar de reserva, para las 'no fiestas' del Pilar

El 100% de los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil estarán disponibles para garantizar la seguridad durante los actos programados durante la semana en la que se deberían celebrar las Fiestas del Pilar, canceladas por segundo año consecutivo debido a la pandemia. Además, ha puntualizado el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Fernando Beltrán, se contará con dos unidades de Unidades de Intervención Policial (UIP) de reserva, lo que supone otros cien efectivos más; y con una unidad de drones. "Lo que queremos es que el número de efectivos que haya en la calle y, por lo tanto velando por la seguridad de los zaragozanos, sea igual que el que ha habido otros años", ha puntualizado el acalde de Zaragoza, Jorge Azcón, tras la primera reunión de la Junta de Seguridad Local.

En esta primera toma de contacto, todavía "preliminar", se abordaron los días, lugares y zonas de Zaragoza donde están previsto desarrollar actos. Se pondrá -ha señalado Beltrán- especial atención a tanto a las actividades que tengan lugar durante la víspera del Pilar, el propio día del Pilar y los dos fines de semana, que es cuando "estadísticamente" puede haber más movimiento, incluso de personas que no son de Zaragoza. "Por cada zona que nos dice el Ayuntamiento, horas, la Policía Nacional o Guardia Civil, en colaboración con Policía Local, prepara un dispositivo concreto y específico", ha especificado Beltrán. En este sentido, dependerá del número de asistentes previsto, de cómo se hace el control de acceso y de salida, entre otras cuestiones.

Para el día del Pilar, ha enfatizado, se dispondrá de un vallado para "controlar las zonas de acceso y el tránsito derivado de la Ofrenda de Flores". La vicealcaldesa, Sara Fernández, ha confirmado que este vallado sería normal en la zonas cerradas, pero que dentro de la plaza del Pilar -cuyo perímetro no se prevé delimitar-, se contará, salvo que Sanidad modifique las indicaciones, con un vallado de ocultación. Ha recordado que se trata de una Ofrenda "mucho menos numerosa y con preasignación de entrada", por lo que ha confiado en que "no haya problemas".

Asimismo, desde Delegación del Gobierno tienen prevista una reunión con el Cabildo para "garantizar el acceso a la basílica, tanto para las misas como las visitas a la Virgen". En todo caso, si hubiera algún problema de aglomeraciones en cualquier zona, "gracias a la Policía Local siempre hay disposición de vallas para poder ser desplegadas con suma rapidez". "Vamos a poner todos los medios, como se ha hecho siempre, para que en la semana del Pilar, la seguridad sea la nota característica de nuestra ciudad", ha enfatizado el alcalde.

Respecto a la pandemia, ha recordado que en Zaragoza no se están viendo "las imágenes que se ven en otras ciudades". "Queremos ser una ciudad que puede sacar pecho y dar ejemplo a otras de cómo se comportan los zaragozanos", ha puntualizado. También ha apelado a esa "responsabilidad" el subdelegado del Gobierno, quien ha destacado que para evitar "escenas que ninguno deseamos" se están preparando los citados operativos especiales.

Beltrán ha recordado que desde hace meses en la ciudad se vienen desarrollando dispositivos de botellones y medidas sanitarias y que "no ha se ha bajado la guardia". "Siempre se ha tenido todo los fines de semana presencia policial abundante para este control y en Zaragoza no se han producido hechos significativos", ha apuntado. Tampoco durante la última madrugada, cuando los pubs y discotecas pudieron abrir hasta las 4.00: "No hemos tenido incidente reseñable. Se han cumplido las nuevas medidas y eso es lo que esperamos que siga siendo".