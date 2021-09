Esperas de hasta 25 minutos y algún convoy lleno en la primera huelga conjunta del bus y el tranvía

La primera jornada de huelga conjunta de los dos principales medios de transporte público de Zaragoza ha causado afecciones en hora punta este jueves, aunque los servicios mínimos decretados por el Ayuntamiento, del 60%, han garantizado la movilidad en la ciudad. Mientras algunas frecuencias del bus llegaban a los 25 minutos de espera, varios convoyes del tranvía alcanzaban el 100% de ocupación, con momentos de agobio en su interior. Otras rutas, en cambio, circulaban con normalidad e incluso era sencillo encontrar asiento.

“Está tardando más de lo habitual, hemos visto varios autobuses que pasaban vacíos, supongo que irían a cocheras por la huelga”, comentaba Angelines Serrano mientras esperaba el 22 junto a su marido en una parada del paseo de Pamplona. “Yo lo cojo todos los días y es verdad que viene con algo de retraso, pero no se ve mucha gente en las paradas”, añadía en la misma marquesina Julia Muñoz, de camino al trabajo.

Algunas líneas rondaban los 20 minutos de espera, como la 51 a su paso por el Paraninfo, o el 31 en la avenida de Madrid. Y otras incluso alcanzaban los 25 minutos de demora, como el 42. “De normal es una línea muy mala, pues imagínate hoy”, lamentaba Manuel Peiró en una parada de la avenida de La Almozara. En este barrio, en cambio, el 34 funcionaba con relativa normalidad, con frecuencias de entre 4 y 6 minutos.

Los trabajadores del bus han convocado paros parciales todos los jueves y sábados de septiembre, de 8.00 a 10.00 y de 19.00 a 21.00 como medida de presión para lograr un acuerdo con la empresa en la negociación del nuevo convenio colectivo. El mismo motivo ha llevado a los conductores del tranvía a ir a la huelga, en su caso, de lunes a viernes en horario de 6.15 a 9.15 y de 13.00 a 15.30.

Este jueves, por tanto, ambos conflictos han confluido en el tramo horario de 8.00 a 9.15, una de las horas punta del día, y más tras la vuelta al cole de los más pequeños. En el tranvía, la situación era similar a la del día anterior: normalidad en la mayoría de los convoyes, pero saturación y retrasos en las rutas más concurridas (entre las 8.30 y las 9.00), con frecuencias de hasta 12 minutos.

“Ayer salí antes para evitar problemas con la huelga y fue todo bien, así que hoy he vuelto a mi hora habitual y me he encontrado con esto”, relataba Miguel Sánchez a bordo de un convoy al que accedió de milagro en la plaza de San Francisco tras algún que otro empujón. El tranvía rozaba el 100% de ocupación hasta que en la parada al hospital Miguel Servet prácticamente se vaciaba.

En cualquier caso, no pocos usuarios habituales del transporte público optaban por buscar otras alternativas para evitar problemas. “Como viene en dos minutos, voy a esperar a ver cómo llega. Si va muy lleno me iré andando”, apuntaba Fernando Soto en una parada del tranvía de Gran Vía.

Mientras, el tráfico se congestionaba en hora punta en algunos de los puntos más problemáticos de al ciudad, como la plaza de Paraíso o el paseo de María Agustín, aunque sin llegar a poner en serios aprietos a los conductores. En la plaza de la Ciudadanía, en cambio, unas obras de canalización eléctrica que obligaban a cortar un carril causaban retenciones pese a la presencia de la Policía Local.

Asamblea de trabajadores

Este viernes está prevista una asamblea de trabajadores en la que el comité del tranvía debatirá con la plantilla la última oferta presentada por la empresa para desbloquear el conflicto. Los representantes sindicales, en cualquier caso, ya advirtieron de que la propuesta no satisface “gran parte” de sus reivindicaciones.

Una vez conocido el sentir de la plantilla, el comité acudirá el lunes al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para dar una respuesta a la empresa concesionaria.