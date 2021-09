Un conductor de la línea 32 'atrapa' a cinco ladrones tras robar a una anciana

La colaboración ciudadana ha permitido que la Policía Nacional detuviera este lunes en Zaragoza a cinco jóvenes, tres de ellos menores, tras robar a una mujer, de 86 años, una cadena de oro del cuello con el método del "tirón" en la avenida de Cataluña. Fue gracias a un conductor de la línea de autobús 32 y a un joven que observó los hechos: este avisó al chófer de que parara y no dejara bajar a nadie tras ver cómo los cinco se habían subido al vehículo que conducía tras huir de la carrera tras abordar a la anciana.

Tal y como han explicado este miércoles desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón, en el 091 se recibió una llamada sobre las 16.15 donde el requirente manifestaba que en la avenida de Cataluña un conductor de la línea 32 -en dirección la Bombarda- tenía retenidos a un grupo de cinco varones -dos de ellos de 18 años-que acaban de cometer el robo con violencia.

Una dotación policial se desplazó hasta el lugar y el chófer del bus les explicó que un joven le dio el alto gritándole que parara y que no dejara bajar a nadie, ya que había sido testigo de un robo cometido a una señora mayor y había observado cómo los autores habían huido a la carrera subiendo al vehículo que conducía. "Este joven explicó a los agentes que había visto cómo esos jóvenes había robado a la mujer tirando fuertemente de lo que parecía un colgante que lleva en el cuello. Después, huyeron rápidamente y se subieron al autobús de la línea 32 allí parado", han explicado desde el Cuerpo policial.

Asimismo, la víctima, que también se encontraba en el lugar, informó a los policías que un grupo de individuos la abordó por la espalda y uno de ellos le arrancó una cadena de oro que portaba en el cuello. Fruto de la agresión, la anciana tenía "una erosión en la zona".

Dos armas blancas

Acto seguido los agentes procedieron a identificar y detener a los cinco jóvenes señalados, interviniéndoles dos armas blancas encontradas entre sus pertenencias al realizarles el cacheo de seguridad.

Tras realizar los trámites pertinentes en dependencias policiales y dar cuenta de los hechos a la Fiscalía de Menores, los arrestados menores fueron entregados a sus correspondientes tutores legales y los otros dos pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia, decretándose su puesta en libertad.