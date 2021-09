Vuelve la Ofrenda de Flores virtual a la Virgen del Pilar: así será en 2o21

En 2020, la Ofrenda de Flores Virtual revolucionó Zaragoza con una propuesta que se recibió inicialmente con reservas, y que acabó cosechando un sonoro éxito. No es lo mismo ni es igual, pero también se trataba de una muestra de conciencia colectiva ante dos hechos relacionados: la pandemia de la covid-19 seguía manifestando una alta incidencia y era impensable celebrar una Ofrenda al uso, con la concentración de gente que eso conlleva. La iniciativa funcionó, y por ello volverá a estar disponible en este 2021, aunque la situación no sea exactamente la misma. Las fiestas no se celebran, pero sí habrá Ofrenda de Flores física, aunque con distinto recorrido y diversas restricciones para evitar la masificación de público. Se trata de una cita clave para oferentes llegados de las cuatro esquinas de Aragón y de otras regiones de España, además de los participantes internacionales que se presentan cada año. De este modo se puede vivir la experiencia a distancia.

En la web ofrendadeflores.com se recreaba de manera ágil y colorista una de las tradiciones más queridas de los zaragozanos, una explosión de fervor en la ciudad solamente comparable a las procesiones de Semana Santa. Se podían ver vídeos, participar activamente con imágenes propias, moverse de manera virtual por la plaza del Pilar… fue un éxito, que se trasladó a las cifras. Abrió del 10 al 18 de octubre y la participación alcanzó los 147.795 oferentes de todo el mundo, con 361.230 visitas efectuadas por 239.106 usuarios únicos.

En 2020, el 96,02 % de las visitas procedieron de España, y del resto destacaron las registradas en México, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Colombia y Perú. En las redes también se hizo notar la Ofrenda Virtual, con 14.700 reproducciones del baile de los Gigantes en TikTok, acontecimiento que en Facebook alcanzó las 98.263 reproducciones; en Instagram triunfó el de la presentación de la ofrenda virtual, mientras que en Twitter se impusieron al resto los dos vídeos del día del pregón: 'Volveremos para gritar más fuerte' y, cómo no, 'El Canto a la Libertad' de Labordeta.

La recreación atendió a las sensibilidades de los participantes, y volverá a hacerlo este año. Se puede elegir entre diferentes tipos de ramos y flores, dejar un mensaje personal y apuntarse con algún grupo. La plaza virtual está ambientada con sonidos de las fiestas, incluyendo las jotas, lo que hace la experiencia más emocional. La noticia ha sido recibida con júbilo en las redes, y no sería de extrañar que en este 2021 se aumentasen las cifras de participación.

