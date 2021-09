El comité del tranvía de Zaragoza rechaza la última oferta de la empresa e irá a la huelga a partir del día 8

El último intento de evitar la huelga del tranvía, que comenzará el día 8 de octubre, fue en vano. Y eso que la empresa concesionaria hizo una oferta de mejora retributiva y en materia organizativa, que el comité siguió considerando "lejana" a sus pretensiones. Con estos mimbres, la huelga es inevitable y no será hasta el próximo día 13 cuando las partes vuelvan a encontrarse en el Servicio de Mediación y Arbitraje (SAMA) para buscar un acuerdo.

Las previsiones de esta huelga es que tenga un fuerte impacto, dado que no solo coincidirá con las horas punta, sino con el inicio del curso escolar. Los paros del tranvía, que se prolongarán si no hay acuerdo hasta el día 7 de octubre, se producirán de lunes a viernes, de 6.45 a 9.15 y de 13.00 a 15.30. El Ayuntamiento decretó ayer unos servicios mínimos del 60%. Además, todos los jueves y sábados de septiembre los autobuses pararán de 8.00 a las 10.00 y de las 19.00 a las 21.00.

La sociedad Los Tranvías de Zaragoza, responsable del servicio, lamentó la actitud de los trabajadores. Fuentes de la compañía explicaron que la empresa ha hecho "un gran esfuerzo a nivel económico", pero explicaron que "el comité está instalado en el no constante". En un contexto de pandemia y con unas mejoras que cifraron en el 13%, fuentes de Tranvías explicaron que por parte de los representantes de los trabajadores hay "mala fe" y una "utilización" de la ciudadanía.

La empresa explicó que a los trabajadores se les aplicará durante la duración del convenio una mejora total de alrededor del 13%, derivado de la aplicación del IPC, que en estos momentos está muy alto. Además, se ha planteado una paga de verano que consolida una parte que hasta ahora se cobraba de forma variable. Por otro lado hay un 6,5% adicional vinculado a las mejoras de tiempo. Se plantea una reducción de ocho horas de jornada al año en 2021, 2022 y 2023 hasta dejar 1.688 horas. Se proponen 4 días menos al año. El sueldo actual de los empleados es de 27.000 euros anuales con dos periodos de vacaciones de 20 días cada uno.

Los trabajadores indicaron que la propuesta "es un pequeño gesto", pero que sigue "muy alejada" de las peticiones del comité. El portavoz del comité, Julio Aramendía, explicó que la subida del 13% "no es real" y que "no llega a 20 euros mensuales". "Ofrecen el IPC y crean una paga con un plus que ya teníamos", dijo. Recordó que la aspiración de los trabajadores es lograr una equiparación con los empleados del bus, que cobran un 30% más.