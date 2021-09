De Kase.O a Rauw Alejandro: los conciertos confirmados en la semana del Pilar

La celebración oficial de las Fiestas del Pilar sigue en el alero, aunque las dudas están a punto de resolverse. Que haya o no fiestas no significa que estén prohibidas todas las oportunidades de festejar, aunque nada sea como antes de la pandemia de la covid-19; mandan las precauciones sanitarias, las restricciones y los conciertos sin bailes. No hay que relajarse con estos detalles, y sí ser conscientes de que hay que saber disfrutar sin perder la cabeza en este contexto. A día de hoy, el pabellón Príncipe Felipe va a tener actividad incesante desde el día 7 de octubre hasta el 15, con un desfile importante y muy variado que va a atraer a todo tipo de público, y las entradas ya a la venta en todos los casos. Para empezar, uno de la tierra, pero con relevancia mundial: el rapero Kase.O, que llevará su proyecto Jazz Magnetism con banda dos noches al escenario del pabellón, los días 7 y 8. Ya no quedan entradas para el día 8, se agotaron rápidamente, pero aún hay localidades disponibles para el del día 7.

El día 9, Nacho Canut y Alaska regresan con Fangoria, un proyecto que ya suma tres décadas de culto a la música bailable y esas letras que mezclan tragedia y comedia con tanta facilidad. El día 10 le toca a la argentina afincada en Madrid Nathy Peluso, sensación de la música urbana en los dos últimos años. El día 11, un clásico del pop nacional, los Hombres G, que se aproximan a los 40 años de carrera. La catalana Bad Gyal es la gran representante del trap nacional y cogerá el relevo el día del Pilar, con una carrera que ha despegado muy rápido tras apena cinco años de trayectoria.

El puertorriqueño Rauw Alejandro es el creador de ‘Todo de ti’, uno de los himnos playeros de este verano, y sus seguidores se cuentan por millones en todo el mundo hispanohablante; además, su presunta relación de pareja con Rosalía ha aumentado su fama. Estará el día 13 en el Príncipe Felipe, que el 14 recibe a la banda madrileña Vetusta Morla, quizá el grupo de mayor importancia en el ‘indie’ nacional tras más de dos décadas de carrera. El fenómeno del flamenco fusión El Barrio estará en el escenario el día 15, y el 16 llegará God Save The Queen (Dios Salve a la Reina), el tributo a Queen liderado por un clásico de estas fechas en Zaragoza, el argentino Pablo Padín. El día 16 también hay expectación con el recital del cantautor pop catalán Nil Moliner en la sala Oasis, dos días antes de cumplir los 29 años, con su último éxito 'Libertad' bajo el brazo. Ya se han vendido todas las entradas para este concierto.

Los días 16 y 17, el grupo bVocal lleva su producción ‘Las voces de Goya’ al Auditorio de Zaragoza, que también albergará en las teóricas fechas pilaristas a Niña Pastori (día 8) y el veterano José Luis Perales (día 12), que está en plena gira de despedida en lo que se refiere a los escenarios.

Teatro durante la semana del Pilar en Zaragoza

En el Teatro Principal estará desde finales de septiembre y hasta mediados de octubre el musical ‘Romeo y Julieta’, de César Belda. En las Esquinas, las dos primeras semanas de octubre se recibirá a Antonia San Juan y Nuria Roca con la obra ‘La gran depresión’, dirigidas ambas por Félix Sabroso. En el Teatro del Mercado regresa un año más ‘Comisaría en Fiestas’, de los desternillantes Teatro Indigesto. En el Palacio de Congresos de la Expo actuarán Carlos Sobera y Neus Asensi del 8 al 11 con ‘Asesinos todos’, y dos días después llegará a ese recinto Loles León para desarrollar ‘Una noche con ella’ entre el 13 y el 17 de octubre.

