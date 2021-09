Azcón pide “unidad de criterio” a la hora de cancelar festejos populares

Un día antes de que el Gobierno de Aragón determine si prolonga más allá de septiembre el veto a la celebración de festejos populares en la Comunidad, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha pedido que la decisión sea “compartida” por ambas instituciones. El regidor, además, ha reclamado “unidad de criterio” a la hora de adoptar este tipo de medidas ya que, ha recordado, ciudades como Valencia, Murcia o Valladolid sí llevarán a cabo sus fiestas este mes.

“No me gusta la polémica, no es la forma de resolver algo tan importante para tanta gente”, ha manifestado el alcalde, que se ha pronunciado por primera vez de forma directa sobre la posible suspensión del Pilar. “Es mejor cooperar y colaborar”, ha ofrecido Azcón al Ejecutivo autonómico.

"No me gusta la polémica, no es la forma de resolver algo tan importante para tanta gente"

A su juicio, la disparidad de criterios que está adoptando cada comunidad autónoma está creando “situaciones difíciles de explicar”, en referencia a las capitales que sí celebrarán este mes sus festejos patronales. Incluso, ha mencionado el pregón de fiestas que leyó la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, en un pequeño municipio de Gran Canaria.

Será la DGA quien tome la decisión final en el marco del Consejo Local de Aragón, que reúne este jueves a los representantes de los municipios y diputaciones provinciales. En la última semana, no obstante, tanto el presidente autonómico, Javier Lambán, como la consejera de Sanidad, Sira Repollés, han trasladado mensajes de prudencia ante las cifras de contagios y, sobre todo, de hospitalizados por covid actuales.

Riesgo de botellón

En cualquier caso, Azcón ha pedido “colaboración” entre las instituciones. “Tenemos que trabajar de forma discreta para encontrar una solución” ha reiterado. Respecto a los posibles riesgos que podría generar unas fiestas como las del Pilar, en forma de efecto llamada o de botellones, el alcalde ha señalado que Zaragoza “no ha tenido esos problemas” que, por ejemplo, sí se han dado en ciudades como Barcelona.

“Antes del verano solicitamos una junta de seguridad para establecer dispositivos especiales de vigilancia”, ha recordado. “La situación de Zaragoza ha sido muy distinta” a la de otras grades urbes, “tanto por la responsabilidad de los zaragozanos como por las medidas de control”, ha apuntado.