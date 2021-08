Calatayud anima el circuito de festejos taurinos con una corrida mixta y otra de rejones

El bilbilitano Coso de Margarita volverá a ser escenario de dos festejos taurinos mayores menos de dos semanas después de haber estrenado esta atípica temporada de vuelta a los ruedos. Así, el Ayuntamiento ha vuelto a ceder la centenaria plaza de toros de la ciudad para que, en este caso, sea el empresario Julián Alonso el responsable de organizar el sábado una corrida mixta y el domingo una de rejones. El punto común en ambas citas será la presencia del rejoneador local Mario Pérez Langa.

"Son dos carteles que están hechos pensando en todos los públicos, en que salgan satisfechos tanto por la variedad como por la calidad", ha explicado el propio Alonso. Así, el sábado, Pérez Langa estará acompañado de los diestros a pie Curro Díaz y José Garrido para enfrentarse a los astados de la ganadería portuguesa de Voltalegre. Para el domingo, en la arena estarán Joao Moura y la francesa Lea Vicens, ante los bravos lusos de la ganadería Moura Caetano.

"Curro Díaz está en todas las corridas y es una figura asentada, Garrido está entre los emergentes y haciéndose un hueco, Moura es la máxima figura en Portugal y Vicens también se ha hecho un nombre", recuerda Alonso. Al respecto de las ganaderías, el gestor de la plaza durante estos dos espectáculos recuerda que "Voltalegre es encaste Domecq y Moura es Murube-Urquijo, ambas están contrastadas". "Son dos días pensados por y para el pueblo", insistía el promotor.

En lo que respecta a la asistencia de público, el protocolo será similar al que se utilizó en la corrida del 22 de agosto. Habrá un aforo del 40% del total de la plaza, unas 3.000 localidades, y se aplicará la misma normativa. "Estamos siguiendo al pie de la letra lo que marca la DGA y el sentido común: hemos delimitado las zonas, se repartirá gel…. Vamos a insistir en que se mantengan las distancias, pero no podemos poner un policía por cada asistente que acuda. Ya somos adultos", puntualizaba Alonso.

Volver dos años después

Para Mario Pérez Langa volver a pisar la tierra de Margarita supone una mezcla entre el peso de la responsabilidad y la ilusión. "Hace dos años fue un triunfo tanto por el cariño de la gente como por los trofeos", recuerda el diestro natural de Calatayud y asentado en Villafeliche. "Volver supone también mucha alegría porque es una muestra de que todo empieza a funcionar de nuevo y hacerlo ante mis paisanos lo hace más especial todavía", explica.

Tanto Vicens como Moura también han pasado por la ciudad. "En Calatayud vamos a tener a figuras que están en las principales plazas, es un cartel de primer nivel y creo que el público saldrá muy contento", insistía Pérez Langa. Tras dos años de parón de festejos, este tiempo lejos de los ruedos no ha cambiado su día a día: "A los caballos hay que seguir cuidándolos, darles de comer, desparasitarlos, vacunarlos… He seguido entrenando y preparándome como su me fueran a llamar para el día siguiente", reconoce.

"La situación del sector es muy complicada, ya venía tocada de antes, pero estos meses han sido muy difíciles", asumía Julián Alonso. Sin embargo, aseguraba que "por una vez, parece que todos vamos remando en la misma dirección y así parece que todo puede ir volviendo a recuperarse". Asimismo, valoraba que "no estamos al 100%, pero es un paso muy importante".

Por lo que respecta al alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, expresaba su satisfacción por la nueva celebración de un festejo taurino en la localidad. "La corrida del día 22 dejó un impacto positivo en el sector hostelero de la ciudad y dio repercusión nacional a la ciudad", explicaba durante la presentación de los carteles en el aula de Cultura de la plaza de Toros de la Misericordia de Zaragoza.

"Dentro de las limitaciones hemos hecho el esfuerzo que hemos podido y hemos facilitado todo lo que ha estado en nuestras manos", detallaba el regidor. "Es un momento difícil para el ámbito taurino por lo que creo que debemos ser receptivos ante el esfuerzo de los empresarios", indicó.

En cuanto a las entradas, los precios van desde los 20 a los 60 euros en sombra y es posible sacar abono para ambas jornadas. Por su parte, y a través de una colaboración con la Federación de Interpeñas de San Roque, los peñistas tendrán la posibilidad de acceder al tendido de sol con un abono de 20 euros para los dos días.