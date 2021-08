Zaragoza prepara la feria de artesanía de la plaza de Los Sitios para el Pilar

Si fuera un año normal, los zaragozanos ya estarían sin poder quitarle ojo al calendario, contando los días para la llegada de uno de los meses más esperados del año. Puede que más de uno también lo esté haciendo en esta ocasión pero, eso sí, con prudencia ante la incertidumbre de si finalmente habrá o no Fiestas del Pilar. Está claro que no serán tal y como eran antes de la aparición del coronavirus, pero el Gobierno de Aragón todavía no se ha pronunciado sobre si mantendrá entonces la prohibición de los festejos patronales, que de momento está vigente hasta el 30 de septiembre. Y, mientras, el Ayuntamiento de Zaragoza sigue dando pasos hacia delante para tener todo listo en el caso de que, cuando llegue la semana grande de la ciudad, vuelvan a estar permitidos. Entre otras cosas, ha sacado a licitación la autorización provisional para montar la habitual feria de artesanía de la plaza de Los Sitios, y ya está a la espera de resolverse.

En concreto, como se estipula en los pliegos de condiciones, el canon es de 10.000 euros, aunque podrá ser mejorado al alza en la oferta de los participantes, mientras que el tiempo del permiso es de nueve días, lo que durarían las fiestas. No obstante, el contrato también contempla la posibilidad de prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes para las futuras ediciones de 2022 y 2023, si se solicita antes del 1 de marzo de cada año. Asimismo, se contempla que la muestra de artesanía abra sus puertas desde el 8 de octubre a las 16.00 y hasta las 0.00 del 17. Para el resto de los días, la apertura y el cierre están marcados a las 11.00 y las 23.00. También podría comenzar un día antes, el 7 por la tarde, si así lo piden los vendedores.

En la calle de Moret

Pese a que la celebración de las fiestas es una incógnita, desde que comenzó la pandemia ya ha habido, y hay cada semana, mercadillos que se montan en distintos puntos de la capital aragonesa. Sin ir más lejos, la calle de Moret, junto a la plaza de Los Sitios, acogió en abril la Feria de Primavera, con un total de 34 casetas repartidas a ambos lados de la vía y que ofrecían productos de artesanía y alimentación.

Como este, hay numerosos ejemplos más regulares, como los mercados de Parque Venecia, el agroecológico de la plaza del Pilar, el de San Bruno, San Francisco o el propio rastro. Y en todos los casos el formato es similar: limitación de espacio, control de aforo, gel hidroalcohólico y mascarilla obligatoria, por lo que en la muestra de artesanía se seguirían las mismas directrices para garantizar la seguridad ante el coronavirus.

En este sentido, los pliegos estipulan que la propuesta de los solicitantes deberá adaptarse a la normativa sanitaria en cuanto a controles, espacio perimetrado, entrada y salida diferenciadas o, entre otras cuestiones, distancia interpersonal. Sobre la distribución de la muestra, también se dirimirá de la resolución de la licitación, aunque el Ayuntamiento ofrece un plano orientativo con un reparto de las casetas similar al de años anteriores. En este caso, se ubicarían sobre todo en el lado de la plaza más cercano a las calles de Escar y Canalejas, mientras que junto a la calle de Mefisto, frente a la antigua Escuela de Artes, habría una barraca de títeres para acoger espectáculos. Como máximo, se podrán instalar 55 casetas.

Dos churrerías

Por otro lado, el Ayuntamiento tiene en licitación las licencias para la instalación de dos churrerías, una de ellas en la avenida de César Augusto junto a la calle de Manifestación y la otra en la avenida de Pirineos con calle de Palencia. Y desde el viernes, el montaje de un escenario en el parque del Agua donde celebrar conciertos al aire libre, así como la gestión de la luz y el sonido.