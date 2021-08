Nuevo rifirrafe en Calatayud entre PP y PSOE por la medalla a Franco de 1951

Después de más de seis años, el debate sobre si hay que retirar la medalla de oro de Calatayud y dejar sin efecto el acuerdo plenario de 1951 por el cual el Ayuntamiento bilbilitano concedió el galardón al dictador Francisco Franco sigue en el mismo punto: enrocado. En la última entrega, el PSOE remitió el 10 de agosto un escrito a la Dirección General de Patrimonio en la que pide de nuevo que la DGA solicite al Consistorio "el cumplimiento de la ley de Memoria Democrática de Aragón".

"Hemos solicitado que aplique la ley, que establece que aquel Ayuntamiento que la incumpla puede ser objeto de sanción. No queremos que se sancione a Calatayud, queremos que se cumpla la ley", esgrimía este jueves el portavoz socialista, Víctor Ruíz, ante los medios. Insistía en que "el PP puede decir que Franco no está en el medallero, pero no es discutible que el acuerdo está en vigor porque lo dicen los informes de la Delegación del Gobierno, del Justicia, de Patrimonio y de la secretaria municipal".

Más información Plantean que el Ayuntamiento de Calatayud solicite ayudas para la recuperación de la memoria democrática

Por su parte, el alcalde, José Manuel Aranda, insistía en que dicho acuerdo "es parte de la historia negra de la ciudad" y se cuestionaba "si es que tenemos que arrancar las páginas de la Historia". A su entender, hay que diferenciar entre las distinciones a perpetuidad y vitalicias: "La vigencia de la medalla acaba el 20 de noviembre de 1975. Ese reconocimiento no está vigente". "No hay ninguna calle, no existe la medalla y no hay exaltación", sostiene Aranda.

NOTICIAS RELACIONADAS Calatayud destina 25.000 euros para reparar daños en el Coso de Margarita

Fuentes de la Dirección de Patrimonio puntualizan que "ya se trasladó al Ayuntamiento de Calatayud la correspondiente indicación para que retire la concesión de la medalla". En cuanto a las posibles consecuencias de que finalmente se inicie un expediente para sancionar al Consistorio bilbilitano, desde el departamento indican que "conlleva la retirada de las subvenciones que podría conceder el Gobierno de Aragón" y especifican que "solo se puede aplicar en caso de que no sean subvenciones relacionadas con servicios básicos".

A finales de junio, todos los grupos municipales aprobaron el nuevo reglamento de honores y distinciones, en el que se contó con la participación de todos los miembros y en cuyo debate no se puso ninguna objeción.