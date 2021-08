Francisco Javier Falo: "Estamos en una situación inestable en Aragón y no sería sensato relajar las medidas"

La incidencia por covid en Aragón sigue bajando. ¿Cuándo se podrá dar por terminada la sexta ola?

Si se mantiene este descenso, probablemente en las próximas semanas recuperemos una situación de ‘pseudonormalidad’.

¿Aragón podría pasar en dos o tres semanas al nivel de alerta 1?

Podría ser, pero hay que ver si la evolución sigue a la baja.

¿Cree que puede haber un repunte tras las ‘no fiestas’ del puente?

Sabemos que las relaciones sociales han sido muy intensas, sobre todo entre los jóvenes. Nos preocupa, pero no sabemos dimensionar el impacto que va a tener.

¿Implicaría nuevas restricciones?

Vamos a ver cómo evoluciona. En estos 18 meses de pandemia hemos tenido ejemplos de todo, y eso nos hace ser extremadamente prudentes en las valoraciones.

¿Preocupa algún municipio?

Huesca, por ejemplo, se ha estabilizado en su bajada, pero puede haber otros territorios que en un momento determinado presenten brotes. Este fenómeno se podría dar en aquellos sitios con más actividad social o en lugares con mucha población joven, como el entorno de Zaragoza.

Con los niveles de contagio actuales, ¿podrá haber fiestas más allá del 30 de septiembre?

Quizá sea un poco pronto para valorarlo. Hay que ser cautos y adoptar esa decisión más adelante.

¿Y de cara a las fiestas del Pilar?

Para octubre falta terminar agosto y todo septiembre. Tenemos que hacer un esfuerzo intenso por controlar esta sexta onda, por ver cómo van las medidas de contención y por seguir vacunando. Ahora no urge tomar esa decisión.

¿Cuánto tiempo se van a mantener las limitaciones horarias y de aforo en la hostelería?

Primero hay que consolidar la situación de descenso que tenemos. Nos estamos planteando cuál puede ser el efecto del puente de agosto. Tenemos que asumir que estamos en una situación inestable y hay que medir todavía el impacto del último fin de semana en el aumento de casos. Y, por tanto, no sería sensato ahora hacer valoraciones de flexibilización. Tenemos que ver cuál es la situación que tenemos en una o dos semanas y a partir de ahí plantearnos posibles medidas.

¿Han avanzado en la posible implantación del pasaporte covid?

Es un debate que estamos teniendo todas las comunidades. En nuestra norma ya hemos explorado algunos ámbitos en los que se puede usar, como en los banquetes. Sin embargo, de momento no ha contado con el aval de la Justicia en ninguna comunidad, y tendremos que ser muy cautos.

¿En qué parámetros se basa ahora el Gobierno de Aragón para controlar la pandemia?

Con las incidencias que tenemos a 7 y 14 días, hace seis meses estaríamos hablando de un nivel 3 agravado. Ahora no se traduce de la misma manera en impacto, gravedad, mortalidad y tensión en el sistema sanitario. Nos seguimos fijando en la incidencia, pero también en cómo afecta a las localidades más grandes en la rapidez de contagio, en si hay transmisión comunitaria... Y, por supuesto, en la ocupación de camas convencionales, de uci y mortalidad.

¿Prevén una nueva onda epidemiológica en otoño?

Las próximas semanas van a ser importantes, porque tenemos que acabar de bajar la incidencia pero además hay que seguir vacunando. Si llegamos a coberturas muy altas, los modelos de transmisión de la enfermedad necesariamente tienen que cambiar. Vamos a ver qué pasa. A lo mejor el modelo de transmisión no es comunitario, sino otro que esperábamos desde hace semanas, en formato de brotes. Lo lógico es que empezáramos a enfrentarnos a esos escenarios.

¿Cómo afectará la vuelta a las aulas a la evolución de la covid?

Los colegios se han mostrado como entornos donde la capacidad de control de la enfermedad es bastante alta, con el valor añadido de que la mayor parte del profesorado estará protegido, y una buena parte de los jóvenes también. Vamos a empezar el curso en condiciones más favorables que el pasado, cuya valoración fue positiva.

Los menores de 12 años no estarán inmunizados.

Ya se observa que son los más afectados, porque los niños de 1 a 14 años aportan una cuarta parte de los nuevos casos en las últimas semanas. El virus se transmite entre la población más susceptible, la menos vacunada. Pero no tenemos una vacuna autorizada para esa franja de edad, al menos de momento, por lo que habrá que seguir manteniendo el planteamiento como hasta ahora.

¿Prevén acelerar el ritmo de vacunación tras el verano?

Lo lógico es que la cobertura de citación y vacunación aumente, porque la gente volverá de vacaciones. Lo que haremos es plantearnos impulsar políticas proactivas para aumentar la vacunación.

¿Cuáles podrían ser?

Los centros de salud ya hacen una captación activa, que se intensificará a finales de agosto y principios de septiembre. O abordar el ámbito laboral como un escenario donde podríamos vacunar.

¿Se podrá vacunar sin cita?

Estamos explorando esa posibilidad, en todo caso dirigida a un porcentaje pequeño de la población. No creo que en Aragón tenga un gran impacto, como ha ocurrido en Baleares o Cataluña, que tienen mucha gente desplazada. El objetivo es llegar al máximo de población posible.

¿Los brotes en residencias de mayores podrían tener relación con la pérdida de la inmunidad?

De momento no hay literatura científica que avale esa afirmación. La vacuna es muy eficaz, pero no es efectiva al 100%. No hay que olvidar ni las medidas higiénicas ni de contención social. En estos momentos protegemos más a las residencias aumentando la cobertura de vacunación entre la población que con la tercera dosis, con el conocimiento que tenemos.

¿Será necesaria la tercera dosis?

Los próximos días se espera un posicionamiento. Cuando esté, se actuará en consecuencia.

¿La DGA está investigando algún fallecimiento por la vacuna?

No me consta esa situación.

¿Hay constancia de la variante lambda en Aragón?

Anecdótica, la predominante ahora es la delta, que ha sustituido a la antes mayoritaria alfa.