Una ruta cervecera con los vasos como grandes protagonistas

La Cebada

Raúl Moncho, propietario de La Cebada (c/ Caminos del Norte, 24. 976 090 983), es una enciclopedia andante sobre la cerveza. Su especialidad son las trapenses que se producen en algunas abadías europeas, sobre todo en Bélgica. Raúl muestra tres diferentes con sus respectivos vasos. El de la Hopus, por ejemplo, “lo que hace es canalizar los aromas, que al beber suben directamente a la nariz, mientras que su forma ayuda a mantener la espuma”.

​La Paix Dieu simboliza la luna, “solo la elaboran un día al mes, el de luna llena, por eso la copa tiene ese diseño”. Hace unos años la encontró de barril en un bar de Holanda “y soy el único que la tiene en España, ya que no hay distribución”.

​El famoso vaso de la Kwak, alargado como si fuera una probeta, tiene una historia curiosa. “En Amberes hay un local donde lo ponen y tienes que dejar un zapato a cambio para garantizar que no te lo llevas; puro marketing”, concluye.