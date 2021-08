El Partido Popular de Zuera exige la dimisión de la concejal de Personal

El Partido Popular (PP) de Zuera ha exigido la dimisión de la concejal de Personal del Consistorio, Joaquina Muñoz, cuya gestión se ha caracterizado por la "arbitrariedad" e "inconstitucionalidad", según los 'populares', y, por extensión, ha reclamado también la del alcalde de la localidad, el socialista Luis Zubieta.

En una nota de prensa, el PP ha señalado que el Ayuntamiento zufariense ha tenido que reincorporar a un trabajador de la brigada "despedido irregularmente", hacer lo mismo con un segundo profesional contratado para el cargo de operario de cementerio y también abonar 20.000 euros por un despido de un miembro de limpieza viaria, "aludiendo a motivos a todas luces falsos".

El Grupo Municipal del Partido Popular ha rechazado "tajantemente" todos estos despidos, que considera que han sido realizados por "sectarismo político y partidismo". Según el portavoz 'popular', José Manuel Larqué, "no hay ningún motivo objetivo que justifique la decisión adoptada por el PSOE".

Por eso, el PP ha reclamado la dimisión de la concejal de Personal del Ayuntamiento por una labor que consideran "nefasta". "Su pésimo trabajo al frente de este área está provocando que los vecinos de Zuera tengan que asumir el coste de sus decisiones y de sus comportamientos, en muchas ocasiones fuera de la ley", ha lamentado Larqué.

Este partido ha indicado que se han tenido que abonar más de 7.800 euros por atrasos y gastos de la Seguridad Social del trabajador "injustamente despedido", ha habido duplicidad de salarios por tener que abonar las cuantías al profesional suplente, cuantías similares por el trabajador de la brigada que han tenido que reincorporar y más de 20.000 euros por el despido del operario de limpieza viaria.

En ese sentido, los 'populares' han exigido al equipo de gobierno "cumplir escrupulosamente la legalidad" en todas sus actuaciones y también dar todas las explicaciones que sean necesarias y que los vecinos demandan.

"En todo este tiempo, no ha dicho absolutamente nada, no han detallado su gestión en esta materia, han seguido comportándose de manera arbitraria y no tienen la más mínima intención de corregir", ha criticado Larqué, que ha subrayado que los gestores públicos "deben ser escrupulosos en su gestión", aspecto "que no cumple ni el alcalde, ni la concejal de Personal".

El PP ha precisado que el Ayuntamiento de Zuera decidió despedir al trabajador de relevo del cementerio aludiendo que no había superado el período de prueba. A la vista de la sentencia, "se trata de un argumento falaz y, lo que es peor, se vulneraron los derechos del trabajador" ya que se incumplió el artículo 23.2 de la Constitución española relativo al acceso a los cargos públicos "y actuaron con criterios arbitrarios".

"Ha sido un despido ilícito", ha recalcado Larqué, que ha opinado que la sentencia es "clara y demoledora", valoración que ha hecho extensiva también a la labor del equipo de gobierno del Ayuntamiento.

"La imagen que han dado es lamentable, elaboraron un informe a medida, siguiendo las órdenes de la concejal y la Justicia se ha encargado de demostrar que no se han comportado legalmente", ha agregado.