Un peón de una empresa de Zaragoza, a prisión por sisar miles de euros en material

No le bastaba con el sueldo que le pagaban como peón a tiempo completo en la empresa Hierros y Metales Arturo Estaún Bolea de Zaragoza y decidió empezar a sisar material para asegurarse unos ingresos extra. El plan le funcionó durante más de un año, proporcionándole un botín de 91.179 euros. La suma podría haber seguido incrementándose, ya que el dueño del negocio no albergaba ningún tipo de sospecha sobre su empleado. Sin embargo, este último no contaba con que su propia expareja iba a acabar delatándolo. Y aquel imprevisto lo va a llevar al centro penitenciario de Zuera, ya que el Juzgado de lo Penal número 5 lo ha condenado a tres años y medio de prisión.

La sentencia recuerda que Álex Javier N.G. estuvo contratado en la empresa durante cinco años, desde diciembre de 2014 hasta diciembre de 2019. Porque cuando se destapó el engaño y se denunció ante la Policía Nacional, el acusado fue despedido de forma automática. A los responsables de la compañía les quedará siempre la duda de si pudo haber cometido antes más robos, pero los que han sido probados y han permitido condenarlo se llevaron a cabo entre el 19 de julio de 2017 y el 5 de octubre 2018.

Entre las funciones que tenía encomendadas el operario figuraba la de descargar los grandes contenedores de hierro que llegaban a las instalaciones para guardar después el material en bidones. Según el fallo judicial, fue precisamente de ello de lo que se sirvió el investigado para sisar mercancía a espaldas de su jefe y de sus propios compañeros de trabajo.Para no levantar sospechas, Álex Javier N.G. actuaba solo cuando la empresa recibía varias toneladas de hierro. Y logró desarrollar un sencillo pero eficaz procedimiento que le funcionó durante 15 meses.

Cada vez que se recibía un importante cargamento de material, el operario lograba apropiarse de un bidón con capacidad para algo más de mil kilos. Y ¿cómo conseguía sacar un porte de semejante peso del recinto? Según explica la magistrada en su sentencia, el operativo tenía dos fases. Lo primero que hacía el encausado era guardar el bidón sustraído en la nave donde se almacenan los bidones vacíos y sin valor. De madrugada, cuando las instalaciones estaban cerradas, el hombre se desplazaba con su coche a la empresa y utilizando una llave robada accedía al interior para llevarse el botín, que luego vendía a terceros.

Sacó 18 bidones de madrugada

El dueño y administrador de Hierros yMetales Arturo Estaún Bolea declaró como testigo en el juicio y reconoció que fue un exempleado de la empresa el primero que le transmitió sus sospechas sobre el ahora condenado. «Le manifestó que había observado que el inculpado llevaba un alto nivel de vida, por encima de sus posibilidades, y que sospechaba que podría estar sustrayendo material», dice el fallo. La advertencia le llegó en julio de 2017, pero el propietario del negocio «no le dio más importancia al comentario y se olvidó del tema».

Habría de pasar casi un año hasta que, en junio de 2018, el administrador de la empresa recibió un segundo aviso sobre los presuntos robos cometidos por Álex Javier N.G. Para su sorpresa, esta vez, era la propia expareja del acusado, con la que acababa de romper tras tener una hija en común, quien lo señalaba. Y lo hacía con pruebas, ya que la mujer quedó con el jefe de su ex y le dejó escuchar una grabación en la que el empleado reconocía estar llevándose material de la empresa. En total, fueron 18 toneladas de hierro las que hizo desaparecer.

La delatora reveló al empresario cuál era el procedimiento que utilizaba el ladrón, llegando a confesarle que ella misma había hecho labores de vigilancia mientras su expareja retiraba los sacos de cobre, latón y aluminio sustraídos y los cargaba en su vehículo. La mujer le contó que el inculpado obligaba también a un compañero de trabajo a ayudarle en la faena. Y lo hacía, le explicó, bajo amenazas.

La acusación particular, a cargo de letrado Marco Antonio Navarro, pidió que comparecieran en el juicio tanto la mujer como este segundo operario. La primera ratificó la versión del dueño del negocio y dijo que señaló a su ex «por miedo». «Porque el acusado se había llevado a su hija y no se la había devuelto», dice la sentencia. En cuanto al compañero de trabajo del inculpado, aseguró que fue también el temor que le infundía el que le forzó a tapar el engaño. «Si lo contaba, le iba a mandar a unos amigos suyos a hacerle daño a él y a su familia», recuerda la juez que explicó el testigo durante la vista.