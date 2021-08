Cuarte pide al Ayuntamiento de Zaragoza que acondicione la vía junto al Monasterio de Santa Fe

El pasado día 9 de julio se presentó una propuesta de resolución por parte de Chunta Aragonesista en Cuarte de Huerva, proponiendo que el ayuntamiento de esta localidad solicitase al Ayuntamiento de Zaragoza el acondicionamiento y mejora del vial avenida Muralla de Santa Fe, creando una acera en el lateral y asfaltándolo. Esta vía, que conecta el Monasterio de Santa Fe con una rotonda de la carretera N-330, se encuentra dentro del término municipal de Zaragoza y enlaza calles de los municipios de Zaragoza, Cadrete y Cuarte de Huerva.

La propuesta presentada aludía a la necesidad del acondicionamiento y reasfaltado de esta vía debido a “un incremento en su utilización”, a causa del aumento del alumnado por la construcción del Instituto de Educación Secundaria Martina Bescós y la presencia de numerosos solares urbanizables para viviendas. La moción también incluía comunicarse con el Ayuntamiento de Cadrete y la Junta de Distrito Casablanca en Zaragoza, al considerarlos “afectados directos por esta circunstancia y para que colaboren en la búsqueda de una solución”. Esta propuesta, que buscaría garantizar una mejor movilidad para peatones y vehículos, así como mayor accesibilidad y seguridad, fue aprobada de forma unánime por todos los grupos municipales, por lo que se transmitió al Ayuntamiento de Zaragoza.

Julio Conde, teniente alcalde de esta localidad, recordaba que en el año 2016 el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva ya aprobó una petición similar a esta, cuando se les contestó desde Zaragoza que esta “no era una obra prioritaria”. Explica que en esta zona se encuentra la entrada al Monasterio de Santa Fe, un punto de interés turístico, y que también hay edificios residenciales que se encuentran en el término de Zaragoza. Considera también que sería interesante que la localidad de Cadrete “aprobase una petición similar”, ya que según el teniente alcalde “ellos también serían grandes beneficiarios”.

Conde expone que la vía no está “muy mal”, pero considera que “todo lo que sea acondicionarlo será beneficioso”, sobre todo una vez terminado de construir el nuevo instituto y con el comienzo del curso escolar en septiembre. Lamenta que ellos no puedan realizar ninguna mejora “al no tener la propiedad”. En redes sociales, varios vecinos aplaudían esta moción y comentaban “el abandono” de este vial desde hace años, además de la diferencia que existe entre el lado que pertenece a Cadrete, donde hay una acera con árboles y vegetación, y el lado próximo a Cuarte de Huerva, donde actualmente solo existe un camino de tierra junto a la calzada.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza explican que estudiarán la solicitud emitida desde Cuarte de Huerva y que responderán “por los cauces oficiales”. Recuerdan también que todos los trabajos de infraestructuras “se planifican en función de las disponibilidades presupuestarias” e inciden en el esfuerzo que están realizado por reparar “decenas de calles” después de que en gobiernos anteriores “no se haya invertido prácticamente nada”. Finalmente, exponen que aunque “todas las calles son importantes”, estos trabajos se realizan “siguiendo un orden y valorando cuestiones técnicas” y ejecutándose cuando lo deciden los servicios de infraestructuras.