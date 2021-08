Zaragoza no se vacía en agosto: "Venimos del Pirineo y no nos podemos ir de Aragón sin visitar la Pilarica"

Primer día de agosto y el centro de la capital aragonesa ha estado y sigue repleto de turistas y zaragozanos. Familias con niños, parejas y grupos de amigos de diferentes puntos de España y también de países como Francia, Suiza y Polonia han hecho que este domingo la estampa fuese muy distinta a la de otros años por estas fechas. La mayoría de veraneantes que han paseado esta mañana por el centro de Zaragoza venían "de paso". "Venimos del Pirineo y no nos podemos ir de Aragón sin visitar a la Pilarica. Es espectacular", señala María del Mar y Medio, que ha pasado unos días por Jaca junto a su marido y sus dos hijos y otro matrimonio de amigos.

En la puerta de salida de la basílica del Pilar se encontraba Ramona Faro, su marido -Ángel- y sus dos hijos -María Isabel y Ángel-, que han hecho una parada en Zaragoza antes de subir al valle del Aragón. Esta familia que viene de Valdepeñas, en Ciudad Real, se ha quedado "asombrada" con la "amplitud" de la plaza del Pilar, especialmente, los hijos, ambos de 13 años. Sentada en uno de los bancos de la plaza de La Seo se encontraba la familia Prat al completo -madre, padre y cuatro hijos-. "Venimos de Barcelona y hemos parado aquí para ver el Pilar aunque solo estamos de paso. Luego nos pondremos rumbo a Cantabria. A pesar de vivir no muy lejos, a 300 Kilómetros, nunca habíamos venido y la verdad es que nos ha sorprendido", ha señalado Janna, la mayor de los hermanos.

Zaragoza no se vacía en agosto

Desde Novelda, Alicante, han llegado esta mañana a los pies de la basílica Sandra Ortiz y Javier Pérez. Llevan desde el martes alojados en la localidad oscense de Oto y este domingo, que ya han finalizado sus vacaciones por la Comunidad, han optado por hacer una parada en la capital del Ebro. "Volveremos a Zaragoza y sobre todo volveremos al Pirineo. La Cola de Caballo es lo más bonito que he visto en mi vida. Hemos estado también en Bujaruelo y pueblos de la zona y la verdad que es impresionante", ha contado el joven.

Quedarse en Zaragoza o hacer un 'tour' para los amigos

Marcos Medina es de San Adrián (Navarra), pero lleva estudiando Filología Inglesa en la Universidad de Zaragoza desde hace cinco años. Este verano lo está pasando en su tierra pero este fin de semana se ha escapado con unos amigos para enseñarles los sitios más emblemáticos de la capital aragonesa. "A mi es una ciudad que me gusta mucho, me parece muy cómoda, y ahora que estoy terminando la carrera no quiero irme. Me gustaría encontrar algo de trabajo por aquí" ha señalado el joven.

Inma Marín, de Jaén, lleva un año viviendo en Zaragoza por trabajo y este fin de semana ha venido de visita su hermana, Tiscar. "Yo trabajo en Madrid y como libro este domingo he venido a conocer Zaragoza", ha señalado. Inma ha insistido en que hay "mucha más gente que el año pasado a estas alturas -justo cuando ella llego a la capital aragonesa para quedarse a vivir-. Siendo que ya se puede viajar me sorprende que esté así el centro y los alrededores".

"No es conveniente todavía viajar por lo que este año me quedo por Zaragoza. Hay muchas restricciones, toques de queda y las cosas cambian de la noche a la mañana. Hasta que no se tranquilice no me moveré" ha expuesto Edi Guevara, tras realizarse una foto con un palo selfie en la calle Alfonso I. Esta mañana se ha dedicado a visitar varios museos: "Como es primer domingo de mes algunos son gratis así que he aprovechado. En Zaragoza se pueden hacer muchas actividades".