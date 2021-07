Pilates, aquaerobic o artes marciales para iniciar el curso de la mano de la Asociación Actur-Rey Fernando 

La Asociación de Vecinos Actur-Rey Fernando ha programado diversos cursos de actividades deportivas a partir del mes de septiembre y hasta junio de 2022. Habrá diversos talleres de artes marciales, deportes aeróbicos y acuáticos.

Los lunes y miércoles y de 19 a 20 se impartirán clases de “dance fit”, una combinación de baile con estiramientos y tonificación muscular. Los martes y jueves tendrán lugar otros talleres. Para comenzar, de 9.30 a 10.30 habrá cursos de pilates de nivel básicos, mientras que las de nivel más avanzado se impartirán de 12.30 a 13.30. También estos días se darán clases de gimnasia sana, en horario de 10.30 a 11.30, y de espalda sana en horario a elegir de 19.00 a 20.00 o de 20.00 a 21.00.

En cuanto a las artes marciales, se impartirán igualmente los martes y jueves en horario de tardes, comenzando con cursos de chi kung de 16.30 a 17.30, y terminando con taichí en dos horarios, a partir de las 17.30 y de las 18.30. Finalmente, el deporte acuático elegido será el aquaerobic, que se impartirá en el Pabellón Siglo XXI y en dos grupos los lunes y miércoles, bien de 9.30 a 10.15 o de 10.15 a 11.00.

El precio para el curso completo varía según la actividad y la pertenencia o no a la Asociación de Vecinos Actur-Rey Fernando. Para las artes marciales, ambos niveles de pilates y gimnasia sana, el precio es de 135 euros para socios y de 150 para no socios. Para el taller de “dance fit” y de espalda sana, el precio será de 162 euros para socios y de 177 para no socios. Por último, las clases de aquaerobic costarán 190 euros para los socios y 205 euros para quienes no sean socios. Los participantes de estos deportes en años anteriores deberán confirmar su renovación con los monitores, mientras que, para las nuevas inscripciones, se deberá acudir al local de la asociación entre el seis y el diez de septiembre y en horario de 18 a 20.

El portavoz de la asociación, Paco Lázaro, explica que los deportes de este año se han planificado “como si fuera un año normal”, pero siguiendo todas las recomendaciones y directrices establecidas por Sanidad. Explica que, en el último año, tuvieron limitaciones en el aforo e incluso que suspender algunos talleres, con lo que se devolvió el importe de la cuota o se redujo.

A pesar de las pérdidas económicas, Lázaro cuenta que no han dejado de dar clases, ya que muchos de sus usuarios “son personas que llevan muchos años con nosotros”, y considera que estos cursos son “un servicio para el barrio”, ya que además son sin ánimo de lucro. Recuerda también que los monitores “han respondido muy bien a las adaptaciones, a veces incluso enseñando online”, lo que, estima, ha mantenido la cohesión de los grupos.

Esmeralda Aijón, que imparte pilates y gimnasia sana, y trabaja con la asociación de vecinos desde 1997, explica que en estos deportes “no hace falta llevar una progresión”. “Como los grupos nunca van a ser homogéneos, se dan opciones para personas con menor movilidad o que tienen alguna lesión”, expone. Asegura que el año pasado no tuvieron que dejar de impartir las actividades a pesar de la pandemia, trasladándolas al exterior cuando no se podían impartir dentro, e incide en la buena organización del centro cívico donde se imparten y el seguimiento estricto de todas las normas de higiene y distanciamiento.