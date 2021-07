Iker Unzu: “Ver a mis abuelos siguiendo mis vídeos en ‘Tik tok’ me emociona”

Cayó en esta red social creada a finales de 2016 totalmente por accidente. Fue la nochevieja de 2019 con un vídeo en el que salían una de sus hermanas y él tomándose las uvas. “En un solo día superó las 200.000 reproducciones y sumé más de 10.000 seguidores en esa semana”, recuerda, incrédulo. Y no es para menos pues hoy, se ha convertido en uno de los ‘tiktokers’ más conocidos gracias a sus sketches de humor y comedia.

Así, el zaragozano Iker Unzueta Ramos, más conocido como Iker Unzu, hoy ha logrado superar los seis millones de seguidores.

“La verdad es que no sé muy bien cómo he llegado a todo esto, pero me hace muy feliz que la gente disfrute con algo que me apasiona como es crear vídeos y tener la capacidad de ayudar a la gente haciéndoles reír o simplemente pasar un rato divertido”, admite el joven. Y eso que, aunque no descarta ser actor o estudiar algo relacionado con el séptimo arte -ha recibido formación en interpretación en algunas escuelas locales como ‘Un perro andaluz’-, por el momento lo que más le llama la atención es la astrofísica.

Mientras se prepara para arrancar primero de bachillerato, Iker reconoce que invierte mas de 4 o 5 horas al día a la creación de contenidos para redes. Sin embargo, lejos de lo que pudiera parecer, en su caso la red social le ha servido de aliciente para ser una persona mucho más organizada. “Soy buen estudiante y procuro ser responsable. He tenido que espabilarme mucho para llegar a todo, acabar antes los deberes y poder hacer lo que realmente me gusta: mis vídeos”, admite.

Pero si hay algo con lo que ha contado desde el principio ha sido con el apoyo de sus padres, Asier y Marta, y de sus hermanas, Inés y Marina. “En casa siempre me han dicho que hiciera lo que me hiciese feliz, pero que no me afectase a los estudios”, reivindica. El apoyo familiar con el que cuenta es tal que hasta sus abuelos de 70 años no dudaron en instalarse la aplicación millenial para seguir los vídeos de su afamado nieto: “No sabes lo que es llegar a casa y verlos con el móvil en ‘Tik tok’, me emociona”.

Alcanzó su primer millón de seguidores el 3 de agosto de 2020, hace justo un año. La pandemia influyó en el crecimiento que ha experimentado en sus seguidores. “Se convirtió en la red social de moda mientras todos estábamos encerrados. El problema es que la mayoría de la gente ahí se limita a hacer lo mismo, la clave es hacer algo diferente”, explica.

En su caso, se lanzó a las imitaciones cómicas y a los sketches, con los que ya ha superado los 79 millones de ‘likes’ en la plataforma. Entre sus contenidos más sonados se encuentran los montajes musicales con canciones famosas o los vídeos de comedia que gozan de una gran aceptación. Además, el zaragozano hace alarde de su gran creatividad con aquello que tiene a mano. De hecho, para dar vida al personaje de su madre tan solo se coloca una toalla en la cabeza. El resto es cuestión de imaginación.

“Creo que las redes sociales tienen una gran potencia, pero a veces no les sacamos todo el partido”, reflexiona. Sobre todo, señala, la gente más joven. “Pueden conectarnos con cualquier persona del mundo, permiten ayudar o desahogarse a quien no tiene otra manera de hacerlo”, prosigue. En su caso, asegura que para él han sido un gran descubrimiento en el que el aprendizaje es constante.

La fama

“Este verano visité un parque acuático con mi familia y fue la primera vez en mi vida en la que empezó a pararme gente para hacerse fotos conmigo. Todavía no me lo creo”, reconoce Unzu. Y es que, entre el confinamiento y las limitaciones de movilidad, casi no ha tenido tiempo de dar el salto al otro lado de la pantalla. “Claro, es que seis millones es mucha gente”, añade entre risas.

Por el momento, reconoce sentirse “muy feliz y orgulloso” por todo lo que está viviendo. “Para mí el reconocimiento de la gente es genial. Sentirse querido es lo más”, admite. Eso sí, al mismo tiempo admite que no tiene ninguna prisa por saber hasta dónde va a llegar. “De momento hago lo que me gusta y es lo que quiero seguir haciendo. El día de mañana… ya se verá”, concluye.