Los vecinos de Hispanidad y La Floresta llevan a la DPZ ante el Justicia de Aragón

Las asociaciones vecinales Hispanidad y La Floresta han decidido acudir al Justicia de Aragón ante lo que consideran una decisión “que perjudica a muchos y sin explicar razones” por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza. Así, este jueves está prevista la visita del Lugarteniente del Justicia a la calle Hayedo, donde desde hace años los vecinos piden un andador que conecte los dos barrios, un proyecto que está aprobado y listo para salir a licitación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza.

Constancio Navarro, presidente de la Asociación de Vecinos Vía Verde La Floresta recuerda que esta es una reivindicación que existe desde el año 2009, cuando ya se planteó un proyecto que uniese ambos barrios y que se descartó debido a su elevado precio. En el año 2018, todos los grupos municipales aprobaron una moción de CHA para destinar 350.000 euros a estos trabajos, tras lo que se tuvo que negociar con la DPZ, entre otros, para obtener la cesión de varios terrenos. La diputación provincial pidió entonces la cantidad de un millón de euros por un terreno de 365 metros cuadrados necesario para el proyecto, que sin embargo el ayuntamiento tasó por un valor de 72.000. Ante este desacuerdo, se llevó el caso al Juzgado de Expropiación, que dictarán el valor de ese terreno.

Navarro incide en que ambas asociaciones vecinales, junto al Ayuntamiento de Zaragoza, solicitaron reiteradamente la cesión anticipada del terreno a la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) mientras se resuelve la expropiación del terreno y se dictamina el precio a pagra. Esta petición se ha debido a que las obras solo pueden realizarse en noviembre, cuando no hay agua en la acequia, por lo que el proyecto debería salir cuanto antes a licitación para poder asegurar que las obras comienzan a tiempo. No obstante, cuentan que la DPZ “no ha contestado ni al ayuntamiento ni a los vecinos”. El presidente de la asociación considera que la decisión de la DPZ responde “a una decisión personal de su presidente, Juan Antonio Sánchez Quero”, y expone que no les han dado “ninguna explicación técnica o jurídica” para no aceptar la cesión anticipada.

Esta situación es la que los ha llevado a acudir ante el Justicia, ya que consideran que “existe un funcionamiento anormal de la administración, con falta de respuesta, y sin entender los motivos”. Lamenta que, tras dos manifestaciones en la calle, notas de prensa, exposición en televisión y radio, una carta a los diputados de la DPZ y otra a Javier Lambán, “nada cambie”. Así, el Lugarteniente acudirá el jueves a las 10.00 a este lugar, donde se reunirá con las asociaciones vecinales. “Quiere ver cómo es la zona, los terrenos, y que le expliquemos la cuestión”, explica Navarro.

Desde la Diputación Provincial de Zaragoza comentan que por su parte no existen novedades sobre las que quieran comentar.

El Ayuntamiento de Zaragoza recuerda que el proyecto está tramitado y listo para salir a licitación, y que el presupuesto está disponible para cuando se dicte la expropiación del terreno. “Cuando el tribunal falle, se pagará lo que este considere”, aseguran. Además, inciden en que este es un proyecto “que cuenta con el consenso de todos los grupos políticos en el ayuntamiento”.

No obstante, exponen que este es un proceso “muy largo”, y por eso temen que, ante la negativa de la DPZ para ceder el terreno antes de la resolución, las obras no puedan comenzar hasta noviembre de 2022. Desde el cabildo no entienden el bloqueo por parte de la DPZ, ya que además, el terreno que se va a expropiar es “muy pequeño y no es edificable”. “No se pide que se regale esta parcela, ni mucho menos”, concluyen.