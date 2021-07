Polémica por el nombramiento de un exedil del PSOE como director del centro asociado de la UNED en Calatayud

El Partido Popular de Zaragoza, a través de una nota de prensa, ha criticado la elección del hasta este jueves concejal socialista en el Ayuntamiento de Calatayud Luis Joaquín Simón como futuro director del centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) en la ciudad bilbilitana. Simón, que es desde hace dos años secretario del centro, presentó su renuncia al cargo de edil en el pleno del Consistorio de este jueves, sesión en la que los conservadores así como el PSOE y el PAR se limitaron a agradecer el trabajo de su compañero de corporación realizado en los órganos de la propia administración local.

Sin embargo, en el comunicado, el PP carga contra el nombramiento de Simón, del que señalan toma el testigo de "otra exconcejal socialista, Ana Lagunas, que ahora se jubila y para la que tampoco se realizó un proceso de selección abierto", por ser "a dedo". En los estatutos de la Uned se recoge que el director deberá "poseer preferentemente el título de doctor" y que será nombrado por el rector "mediante el sistema de libre designación", oído un órgano colegiado de gobierno y "previa convocatoria pública en la que habrá de valorarse la vinculación del candidato al centro y su entorno".

"No es verdad, y el PP lo sabe, que haya sido una designación a dedo. Utilizar esa expresión demuestra mala intención y un afán de tergiversación y desacreditación que se califican por sí solos", insisten fuentes de la Diputación de Zaragoza. A este respecto, apuntan que en el reglamento interno de la institución se recoge que "la dirección del centro podrá ser ejercida en funciones por el secretario o la secretaria hasta que la plaza se provea reglamentariamente" y que el rector de la UNED, de acuerdo con la junta rectora del centro, le puede nombrar por un plazo máximo de dos años".

Una vez acabe dicho plazo, la junta rectora decide si eleva el nombramiento a definitivo o se realiza la correspondiente convocatoria pública. "Eso es exactamente lo que se prevé que suceda tras la junta rectora de esta tarde: Luis Joaquín Simón es el secretario del Centro Asociado a la UNED en Calatayud desde hace dos años. Si finalmente es nombrado director tras la jubilación de Ana Lagunas, lo será en funciones, para un máximo de dos años y cumpliendo lo establecido en el reglamento de funcionamiento de la institución, que deja claro que el título de doctor o doctora es recomendable, no imprescindible".

Así, los populares insisten en que Simón "no tiene el título de doctor", apuntan que "su trayectoria académica deja mucho que desear" y califican de "meteórico" su ascenso laboral en el centro. Preguntado por HERALDO, Simón ha declinado hacer comentarios al respecto de estas críticas. Sí que reconoce que realizó el Grado Multimedia en la Universitat Oberta de Catalunya durante 7 años en los que cursó 240 créditos y que empezó dos carreras que no llegó a terminar al no convencerle.

Desde el PP insisten en que Simón "ha ocupado exclusivamente puestos de administración y servicios en la UNED" y que "no cuenta con experiencia docente, méritos académicos ni investigadores, requeridos en el ámbito universitario". "La designación ensombrece los principios de competencia, equidad, transparencia, moralidad y excelencia académica de la propia universidad", insisten en el comunicado.

En la sesión plenaria de este jueves, su compañera de grupo, Julia Olivas, reivindicó "su preparación, mérito y capacidad" para, subrayó "neutralizar las insidias de malas personas vertidas en redes, mentiras impregnadas de envidia". "Es un líder nato, que asumió responsabilidades impropias siendo adolescentes al fallecer sus padres", explicó. Desde el PAR, Ana Belén Ballano indicó que "ha sido un placer y fácil el entendimiento y colaboración" y desde Ciudadanos, José Hueso, representante del Consistorio en la Junta Rectora de la Uned en Calatayud, le dio la "enhorabuena por su fulgurante carrera y le deseo mucha suerte".

En el PP, José Manuel Gimeno le deseó "los mejores éxitos" y reconoció haber sido "discrepantes" pero que "el debate es bueno para construir una ciudad mejor". Por su parte, el alcalde, José Manuel Aranda, agradeció su paso por la corporación y reconoció que "ha dejado su sello" y alabó que "ha estado por el trabajo y por su exquisitas formas".