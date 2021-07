Aparecen varios conejos muertos colgados de un árbol y una escultura en un parque de La Puebla de Alfindén

Varios conejos han aparecido muertos y colgados de un árbol y una estatua ubicados en un parque público de la localidad zaragozana de La Puebla de Alfindén. Así lo ha denunciado Salomé Urbano, una vecina que hizo ayer un llamamiento en las redes sociales para denunciar el hallazgo, presumiblemente fruto del "vandalismo" que afecta al municipio.

Desde el Consistorio sospechan que se trate de una "gamberrada", en línea con otros actos que han sido detectados y denunciados en las últimas semanas por los daños y desperfectos ocasionados en bienes públicos y privados de la localidad.

"Aparentemente parece un acto vandálico o una gamberrada juvenil. Otros fines de semana ha habido denuncias a la Guardia Civil por la rotura de puertas y cristales de los coches, retrovisores, etc. Somos un municipio muy joven y cada dos o tres años hay una 'cuadrillita' que es especialmente prolífica en este tipo de actos, si bien en esta ocasión no hemos detectado más", explica la alcaldesa de la localidad, quien asegura que hace unas "cuatro o cinco semanas" se abrió expediente sancionador por estos hechos, que investiga la Guardia Civil.

Fue una vecina de La Puebla de Alfindén, Salomé Urbano, quien encontró a estos animales colgados de un árbol y una estatua cuando paseaba ayer por la mañana por el Parque Aragón. "Desgraciadamente, la imagen que publiqué en el grupo de Facebook es real. Me los encontré a las 10.00 de la mañana, y enseguida llamé a la policía local de aquí y posteriormente al Seprona para dar parte del asunto", relata esta vecina. Las reacciones en el grupo de Facebook 'NO ERES DE LA PUEBLA DE ALFINDEN SI NO...', donde compartió la instantánea, no se han hecho esperar, y numerosos usuarios condenan el hallazgo y reclaman a las autoridades un "castigo" para los autores de estos hechos. "Me parece lamentable, vergonzoso, y todo que dijera sería poco, desde luego si hubiese una buena denuncia y un buen castigo, quizás esto dejaría de pasar y otros que vienen detrás no lo harían", afirma Angelines Loriente. "Si hubiera cámaras de vigilancia en los parques y policía local las 24 horas, tal vez no pasarían cosas de estas... Pienso que la seguridad tiene que estar en prioridad número uno. Mobiliario urbano, animales, etc.. ¿Qué será lo próximo?", se pregunta otro vecino del municipio.

El destacamento del Seprona de la Guardia Civil ha sido informado del hallazgo e investiga lo sucedido, que podría estar relacionado con anteriores actos vandálicos, si bien por el momento desde el consistorio desconocen si se han practicado detenciones.