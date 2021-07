Sesiones para autónomos que quieran acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad en el distrito Actur-Parque Goya

El Distrito Actur-Parque Goya celebró la semana pasada el segundo encuentro con aquellos autónomos que, debido a su mala situación económica, quieran acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Esta cita formó parte de un total de cuatro encuentros que tendrán lugar en la sede de la Junta Municipal y en colaboración con UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.

Este plan salió adelante después de una de las enmiendas realizadas en los pasados presupuestos por Fernando Rivarés, presidente de la Junta de Distrito Actur-Parque Goya, y cuenta con una dotación de 100.000 euros, en un convenio municipal con UPTA. El proyecto consiste, en palabras de Rivarés, en realizar el “acompañamiento y seguimiento, también en el proceso jurídico y económico de los autónomos que quieran acogerse a esta medida”. El objetivo principal, dice, es “que puedan quitarse de encima las deudas o al menos tener la posibilidad de iniciar una nueva actividad económica”. Aunque el programa está enfocado al distrito, asegura que no preguntan “de dónde viene la gente”.

Las sesiones se dividen en dos partes, una primera charla realizada por un economista, y posteriormente sesiones personalizadas para aquellos interesados en comenzar con los trámites. Desde la Junta Municipal, Rivarés explica que cuentan con una lista de más de 600 autónomos a quienes han contactado. Estos incluyen “tanto autónomos que tienen un comercio, como hostelería o tiendas, como a trabajadores independientes como podólogos o fisioterapeutas”.

Por el momento, este es el único distrito que ha puesto en marcha un proyecto como este. Rivarés asevera que el objetivo es “salvar a todo autónomo que podamos”, incidiendo en su convicción de que “la economía local está sostenida en los autónomos y no en las grandes empresas, y que esta revierte en el bienestar del barrio”, ya que “cuanto más comercio de proximidad y mas autónomos, más economía sostenible y justa hay”. Asegura que mantienen la confidencialidad de todas las personas que acudan a estos encuentros, y recuerda que “los procedimientos son sencillos, pero están dando buenos resultados para este sector tan afectado por la crisis de esta pandemia”.

Un camino largo y tedioso pero que da resultados

Víctor Bajén, economista y coordinador económico en UPTA, comenta que conseguir acogerse a esta ley no es difícil, pero es un proceso tedioso. No obstante, expone que este año hay un beneficio ya que “cuando te rechazan dos mediadores, puedes acudir directamente a un juzgado”. Esta medida excepcional, implantada a causa de la pandemia, durará hasta finales de este año y agilizará los trámites.

Los pasos para conseguir la segunda oportunidad son complejos, y el proceso tarda entre 6 meses y un año, dependiendo de la situación. Bajén explica que, para empezar, se debe realizar un acuerdo extrajudicial de pagos, presentado ante notario o el registrador mercantil dependiendo de si todavía se es autónomo o no. Después se debe acudir a un mediador concursal, quien se reúne con los acreedores y realiza una propuesta para la quita de la deuda, al menos de forma parcial. “Normalmente se proponen esas cosas, como la quita de un 90% de la deuda, porque si no es impagable”, añade Bajén.

Tras esto, se acude al juzgado para liquidar las propiedades restantes, y cuando no quede patrimonio alguno se procede a solicitar el BEPI, Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho. Para poder solicitarlo, es necesario no tener antecedentes penales de índole económica. “Si has actuado de buena fe, el juez normalmente te concede el BEPI”, asegura el economista. No obstante, recuerda que tras esta concesión “tienes que estar cinco años en el registro público concursal, y si tu condición económica mejorase sustancialmente, como por una gran herencia o lotería premiada, deberías devolver la deuda”.

Por la complejidad de este proceso, tras estas charlas organizadas y un seguimiento personal, “se les redirige a abogados expertos en este tipo de materia”, explica Bajén. “Nosotros damos los pasos previos para ahorrar trabajo, sobre todo respecto a la recopilación de todos los documentos necesarios, que son muchos”, añade.

Finalmente, Bajén considera que “la gente que está viniendo ha mostrado mucho interés”, aunque teme que el número de autónomos que tendrán que realizar este procedimiento aumentará a partir de septiembre. “Ya está habiendo cierres otra vez en hostelería, talleres o peluquerías”, razona. Lamenta, además, que existe “un gran estigma sobre la morosidad o el fracaso económico”, por lo que la gente no cuenta estas situaciones, aunque hayan conseguido superarlas. Recientemente, un oscense consiguió la exoneración del pago de 61.000 euros, incluyendo una deuda de 20.000 euros con Hacienda.