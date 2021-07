"Al intentar huir, tiró de mi cabeza, la puso entre sus piernas y empezó a cortarme el cuello"

La joven a la que un conductor de la línea 53 salvó la vida in extremis el 6 de mayo de 2019 cuando su exnovio intentaba degollarla en el barrio de Miralbueno de Zaragoza ha conseguido recordar este lunes, con la respiración entrecortada pero enorme entereza, la dramática experiencia. Lo ha hecho durante la primera sesión del juicio contra Fabio Colón Castillo, el hombre para el que la Fiscalía pide ahora una condena de 12 años de prisión por tentativa de asesinato. La acusación particular eleva la pena a 14 años.

“Al quitarme el cinturón y abrir la puerta del coche para intentar huir, me cogió del pelo, puso mi cabeza sobre sus piernas y empezó a cortarme el cuello”, ha conseguido contar la víctima al tribunal haciendo un relato de lo sucedido que ha resultado estremecedor. “Empujé la puerta con las piernas y empecé a patalear a ver si alguien me veía. Con la mano izquierda también conseguí tocar el claxon”, ha recordado la chica. Y lo cierto es que este acto reflejó podría haberle evitado la muerte, ya que el conductor del autobús vio que algo extraño estaba pasando, detuvo el autocar y acudió presto al rescate.

“Desde el puesto del conductor no podía ver lo que ocurría dentro del coche que estaba parado en doble fila. Llegué a pensar que a alguien le estaba dando un ataque epiléptico. Pero al plantarme allí me encontré con un hombre rebanándole el cuello a una chica”, ha recordado el conductor de Avanza. “Lo primero que se me ocurrió fue agarrarla de los tobillos y tirar fuerte hacia fuera. Y así conseguí sacarla a la calle”, ha añadido. Pero ni siquiera entonces el agresor decidió parar. Porque como ha explicado la víctima, en el momento en el que la rescataban, su expareja siguió clavándole el cúter en la espalda.

Afortunadamente, ayudado por otro conductor y varios transeúntes, el chófer de la línea 53 logró inmovilizar al agresor hasta que llegó la Policía. “Creo que alguien le pisó la mano, porque no había forma de que soltara el cúter”, ha relatado el testigo. “Fue una situación muy angustiosa -ha apuntado-, porque él -por el acusado- me pedía que lo matara y ella -la víctima- no dejaba de repetir que se moría”. Por suerte, una enfermera que pasaba por allí prestó una primera asistencia a la chica y logró taponarle las heridas hasta que llegó la ambulancia.

Durante su declaración, Fabio Colón ha asegurado que nunca ha sido una persona violenta. “Y nunca tuve voluntad de matar a Raquel ni a nadie. Sé que no es una excusa, pero yo no era consciente de lo que hacía. Y visto lo visto, voy a poner remedio para que jamás se repita algo así. Pido disculpas a todos los involucrados”, ha dicho el agresor.