Las consultas turísticas empiezan a repuntar en Zaragoza, aunque siguen un 80% por debajo de 2019

El turismo empieza a recuperarse en Zaragoza. Es un comienzo tímido, pero el fin del estado de alarma permitió tomar aire y, desde entonces, las consultas en las oficinas municipales no han parado de crecer. En junio se registraron el triple que en abril, cuando todavía imperaban las restricciones de movilidad entre comunidades, y los hoteles alcanzan ya una ocupación del 40%. Desde el sector hablan de una clara «evolución favorable», con más establecimientos y camas abiertas y más confianza por parte del viajero. No obstante, los datos todavía no son buenos si se tiene en cuenta el periodo anterior a la pandemia. Zaragoza Turismo ha recibido en el primer semestre del año un 80% menos de solicitudes que en el mismo periodo de 2019. Y, en el caso de los alojamientos, apuntan a que probablemente la normalidad pre-covid no se recuperará hasta finales de 2022.

El incremento de los desplazamientos no está siendo igual si se tiene en cuenta el país de procedencia. Mientras que los turistas nacionales son los que han hecho crecer las consultas, los internacionales únicamente representaban en junio el 14,4%. En concreto, en el mes pasado los informadores turísticos del Ayuntamiento atendieron un total de 9.408 solicitudes, de las que 8.046 correspondieron a visitantes del propio país y 1.362, a viajeros del extranjero. Dos meses atrás, en abril (las restricciones de movilidad terminaron el 9 de mayo), las consultas solo llegaron a 3.010. Y en los tres primeros meses del año fueron todavía menos.

Zaragoza y Francia

No obstante, durante este tiempo hay una cuestión que sí se ha mantenido más o menos estable. El propio zaragozano ha sido quien ha permitido en muchas ocasiones que los servicios municipales se continuaran prestando, porque ha acudido a las oficinas de turismo cuando los viajes estaban paralizados y ha aprovechado para disfrutar de las actividades que ofrece la ciudad. De hecho, representa el 41% del total de las consultas nacionales que se han registrado en lo que va de año, aunque la tendencia se invirtió tras el fin del estado de alarma, cuando otras procedencias comenzaron a ganar terreno.

Sobre todo, quienes más visitan la capital aragonesa proceden de Madrid, Cataluña, Valencia y País Vasco. Mientras que fuera de España es Francia el país que supera de lejos al resto con un 40%.

En total, hasta el 11 de julio se han atendido 31.374 consultas, de las que un 92% fueron hechas por españoles. Es un 17% menos que las que se recibieron en 2020, cuando todavía se pudo disfrutar durante más de dos meses de la situación previa a la covid, pero sobre todo son datos muy alejados de 2019, cuando se alcanzaron las 153.277 consultas, de las que 45.105 vinieron de extranjeros, el 29%.

Con todo, desde el sector se muestran optimistas. «Se está trabajando al 40% de ocupación y en agosto se subirá al 50%», augura el gerente de Horeca Zaragoza, Jesús Boillos, que asegura que la demanda se ha incrementado desde mayo, aunque sigue siendo muy «sensible» a la situación sanitaria. No obstante, se observa que el turista tiene ya «más confianza» que en los meses anteriores, porque ahora, según indica Boillos, las reservas se suelen hacer con una semana de antelación, cuando antes las recibían el día anterior. «Invita a pensar que lo peor ya ha pasado», apunta.

Lo cierto es que si se tiene en cuenta el verano de 2020 la situación ha mejorado de forma notable. Entonces, según datos de Horeca, la ocupación rondaba el 15%, mientras que durante el confinamiento perimetral llegó a descender hasta al 5%. Antes de la covid, en estas fechas se solía alcanzar el 70%. «Tenemos muchísimas ganas de que se vuelva a una zona próxima a la normalidad, con el Imserso, los congresos o los viajes de grupo», añade Boillos.