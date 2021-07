Dos profesoras aragonesas viajan a un curso a Malta y terminan confinadas pese a tener su certificado de vacunación en regla

Un "poco desesperadas" y "huérfanas" de ayuda y atención. Así se han sentido Araceli Villalba, directora del CEIP Miguel Artazos de la localidad zaragozana de Utebo, y su compañera Isabel Mendo, que han estado 24 horas en la habitación de un hotel de La Valeta, en Malta, confinadas a la espera de conocer los resultados de una PCR a la que se vieron obligadas a someterse pese a viajar con sus correspondientes certificados covid digitales de la Unión Europea.

Ambas docentes se desplazaron el domingo a Malta, junto a otras tres profesoras del colegio público aragonés, en un vuelo directo desde Barcelona para realizar un curso de formación dentro del proyecto Erasmus del centro. Las dos han pasado el coronavirus y, por lo tanto, han recibido una sola dosis de la vacuna, tal y como está pautado. La sorpresa para ellas fue cuando a su llegada a destino les informaron de que tenían que hacerse la prueba y les confinaron en un establecimiento hotelero, junto a otras personas de otros países europeos en su misma situación.

"Al bajar del avión nos dieron dos opciones muy tajantes: o nos volvíamos a España en otro vuelo o nos hacíamos una PCR que certificase que tenía un resultado negativo. Les daba igual las explicaciones que les diéramos y los papeles que les enseñáramos. Todas viajamos con el pasaporte de vacunación en regla. Yo llevo incluso un certificado de que hemos pasado la covid para justificar que no tenemos más que una dosis. Sanidad española no te permite poner una segunda a no ser mayor de 65 años, que no es el caso. ", explica la directora.

Villalba critica que las autoridades españolas no les avisaran de la situación a la que se enfrentaban si no llevaban consigo una PCR. "Si me lo dicen me quedo en Barcelona. El primer fallo es que a la salida de España no lo supiesen; antes de pasar el 'check-in' enseñamos nuestros pasaportes de vacunación y nos supervisaron los documentos. La noticia que nos dieron en Malta no coincidía con las informaciones oficiales. Confías en el buen hacer de las autoridades y la verdad es que en esto no lo están haciendo bien", se queja.

La docente del Miguel Artazos de Utebo también denuncia que las autoridades se "desentendieron" de la situación después de llamar a la embajada española. "Nos dijeron que no podían hacer nada. Dado el problema, lo mínimo que tenían que hacer es acelerar los trámites. No podemos estar esperando 24-48 horas, como nos han comunicado, para ver los resultados. Tienen que intervenir con carácter inmediato en estas situaciones. No es lo mismo una persona que no se ha hecho ninguna prueba ni tiene pasaporte de vacunación a otras que creían que tenían todo en regla y así nos lo corroboraron las autoridades al entrar en el avión", indica.

100 euros de habitación más otros 120 de la PCR

Mientras esperaban impacientes a los resultados de la PCR, ambas docentes aragonesas han tenido que pagar de su bolsillo los 120 euros que cuesta la prueba más otros 100 de la primera noche de habitación en el hotel al que las llevaron. "Durante el traslado, una señora de Portugal tuvo una crisis nerviosa porque no se lo podía costear. Te da la sensación de que esto es un negocio", asegura.

Además, indican que hasta este lunes por la mañana no les habían facilitado comida desde el establecimiento al estar la cocina cerrada el domingo. "No nos dado ni agua. Hemos tomado lo que llevábamos en nuestras bolsas, que era poco. No te permiten ni bajar a recepción, tienes que estar en la habitación y hay guardas de seguridad en la puerta", informaba la directora, antes de conocer los resultados. "Se quedaron nuestros datos, emails y los números de teléfono. No te dan ninguna información y no podemos salir hasta que los tengan los responsables del hotel. Que no sé que pintan en esta historia", opina.

A primera hora de esta tarde, Villalba y Mendo han abandonado el hotel tras conocer que las PCR han dado negativo. "Hemos llamado a recepción para preguntar si podíamos comer algo y nos han informado de que podíamos dejarlo. Lo que todavía no nos han mandado son los resultados", han avanzado estas dos profesoras, que han puesto rumbo al apartamento -cerca del centro donde se imparte el curso, a 15 kilómetros de la capital- que reservaron con sus compañeras tras pasar 24 horas confinadas. "Hay que tener una información más veraz para evitar estos atropellos", sostienen.