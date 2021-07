"Me han llamado sidoso y maricón de mierda en mi propia calle"

Las personas que sufren ataques por su condición sexual no siempre reciben el apoyo que desearían. Así lo siente Óscar Villanueva, residente en el centro de Zaragoza, quien en estos momentos espera que su abogado le comunique la fecha de un juicio pendiente: "La acusada es una vecina que tiene ‘fichado’ a todo el barrio y que llegó a llamarme ‘sidoso’ y ‘maricón de mierda’ en mi propia calle".

No es la única causa que ha intentado llevar a un juzgado por homofobia: "En este otro caso es en el que no sentí ese apoyo. Denuncié nada menos que cinco veces a una persona que tenía okupado un piso junto al mío y que también me llamaba ‘maricón de mierda’ y me mandaba a practicar felaciones, aunque fuese paseando yo solo, sin mi pareja. Finalmente, el titular del juzgado de Primera Instancia decidió no dar recorrido al asunto.

"No entendió que se tratase de un caso de homofobia, es algo que no alcanzo a comprender. ¿Acaso todo aquello que me decía no tenía un carácter homófobo? ¿Qué tengo que hacer, esperar a que me agredan? ¿A que me den una paliza?", se pregunta el zaragozano.

Más allá de estos lamentables incidentes, Óscar lleva una vida "de lo más normal" y siente que puede vivir "tranquilamente", sin rendir cuentas a nadie: "En el trabajo, por ejemplo, no tengo ningún tipo de problema. Tampoco por la calle, quitando estas situaciones puntuales, que siempre los he tenido con personas desarraigadas de una u otra forma".