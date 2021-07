Zaragoza destinará 150.000 euros a ayudas a la vivienda para víctimas de violencia de género

Las mujeres víctimas de violencia de género que necesiten ayuda con el pago de su vivienda podrán solicitarla en los próximos días. El gobierno de Zaragoza aprobó este viernes estas subvenciones, que ascienden a un importe total de 150.000 euros, y el plazo para presentar las solicitudes se abrirá a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPZ). Mediante esta convocatoria, el Ayuntamiento financiará parte de la renta del alquiler o de la cuota hipotecaria de las beneficiarias, con el objetivo de dotarlas de mayor autonomía para comenzar una vida lejos de su agresor y que puedan salir cuanto antes de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.

En concreto, las arrendatarias o propietarias que hayan sufrido violencia machista y que tengan reconocida su condición podrán acceder a un máximo de 1.500 euros para hacer frente al coste de sus domicilios. Recibirán el dinero en un pago único por gastos imputados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y las ayudas se podrán solicitar hasta el 22 de octubre. Se resolverán por orden de presentación.

Para acceder a ellas, las mujeres tendrán que ser titulares de un crédito hipotecario o un contrato de alquiler y estar empadronadas en la capital aragonesa. También deberán declarar unos ingresos brutos mensuales que no superen 2,5 veces el IPREM, es decir, 1.412,25 euros, y que tampoco sean inferiores a 395,43. Asimismo, la cuota hipotecaria o el alquiler no podrá superar los 600 euros mensuales. Solo se permitirá exceder este límite en el caso de los pisos compartidos de alquiler, siempre que la aportación individual no supere los 300 euros.

Como explicó en su día la concejal de Igualdad, María Antoñanzas, el acceso a la vivienda es, junto al empleo, uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de violencia de género en el momento de separarse de su agresor. Y por eso consideraron necesario incorporar estas subvenciones, que van en el mismo sentido que la casa de acogida y los pisos tutelados, solo que dirigidas a mujeres que sí disponen de alternativa habitacional.

Las interesadas podrán dirigirse al Servicio de Mujer e Igualdad en horario de 9.00 a 14.00, al teléfono 976 726 040 o a la página web municipal.