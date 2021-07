Los vestidos de fiesta dejan paso a la ropa de cama y los arreglos sencillos en la tintorería Rami de Borja

La pasión de Rosabel Sánchez siempre ha sido la costura. En casa tiene tres máquinas de coser diferentes y, aunque ahora también es parte de su trabajo, en un tiempo fue su afición. “En mi época, lo normal cuando salías de la escuela era ponerte a coser y a mí me ha gustado desde siempre”, asegura. Con los años, la vida le llevó por casualidad hasta un local de lavandería cerrado en el centro de Borja. Su marido la animó a entrar y a interesarse por el sector. “Yo no sabía nada de tintorería pero me formé con otros profesionales y fui aprendiendo el oficio”, explica.

Una cosa llevó a la otra y finalmente Rosabel abrió la tintorería Rami, denominada así en honor a sus hijas, Raquel y Miriam. De esto hace ya 16 años y casi desde el principio la acompaña en el proyecto su cuñada, Pili Aguilera. Al tiempo, Montse Pérez se incorporó a esta plantilla formada ahora por tres personas que se conocen como hermanas y trabajan en total sintonía.

Animada por su buen hacer con la costura, en la tintorería, además de lavar y planchar ropa, también se hacen arreglos. Es fundamentalmente Rosabel, “la experta”, como dice su cuñada, quien se ocupa de este tipo de servicios, sobre todo de los más complicados.

En un año normal, su temporada alta es la primavera. En el mes de abril coinciden las comuniones y otros eventos de este tipo con el cambio de temporada. Las fundas nórdicas y las mantas se retiran de las camas y los abrigos se van a guardar hasta el invierno por lo que primero pasan por la tintorería.

Aunque este no suele ser el tipo de servicio mayoritario, con la llegada de la covid-19 y la cancelación de prácticamente todos los eventos, la tendencia ha cambiado. “Durante la pandemia habremos recibido menos de la mitad de trajes y vestidos de fiesta que en un año normal”, asegura Rosabel.

De hecho, durante los primeros meses del confinamiento decidieron cerrar. Podría haber abierto porque las tintorerías fueron consideradas como servicio esencial, pero no tenían clientes. “Aprovechamos esos primeros meses para coser mascarillas a puerta cerrada, con sábanas de algodón viejas que nos traía la gente. Las íbamos fabricando y repartiendo en residencias y centros sanitarios donde hacían falta”, recuerda.

Al tiempo, la situación se estabilizó y llegaron suministros de mascarillas por lo que Rosabel y sus compañeras dejaron a un lado esta labor altruista para ponerse de nuevo al frente del negocio. “Volvimos a abrir en mayo y, aunque al principio había movimiento, fueron unos meses flojos”, reconoce. Y es que por muchas mantas y edredones que se lleven a lavar, la prácticamente inexistente actividad social se notó en este negocio.

Por el contrario, en este tiempo, en la tintorería Rami han notado cómo tienen más demanda de arreglos. “Nos hemos dado cuenta de que ahora la gente prefiere arreglarse ropa que ya tenía antes que comprarse nueva”, asegura Pili. Aun así, muchos son pequeños arreglos, como coger bajos o correr un botón. “En este tipo de negocios hay que invertir muchas horas para ganar dinero”, añade.

Y es que la mayoría de los servicios tienen un precio bastante módico y, con el esmero que ponen Rosabel y sus compañeras en cada encargo que hacen, no siempre sale a cuenta. “Si nos traen un traje o vestido a lavar y, al plancharlo, vemos que hay un descosido, se lo arreglamos sin coste para que se lo lleven perfecto”, explica Pili. Un detalle que a veces incluso pasa desapercibido para el cliente.

Por suerte, el negocio de Rosabel ha funcionado bien durante todos estos años, con algunos altibajos derivados de otras crisis, pero con estabilidad. Esto ha hecho que actualmente la tintorería Rami siga abierta y que sus dos empleadas solo hayan estado en ERTE los primeros meses del confinamiento. “Vamos al día, aguantando como podemos y cubriendo gastos”, explica Rosabel, que sigue haciendo frente a una serie de gastos fijos nada desdeñables pese a tener muchos menos ingresos.

Además de la covid-19, ahora su preocupación, como la de muchos españoles, es otra. “Estamos pendientes de cómo vendrá la próxima factura de la luz, con el cambio de tarifas”, asegura. Y es que para su trabajo diario hace falta mucha electricidad. La necesaria para que funcionen sus tres lavadoras (una normal de ocho kilos de capacidad, otra de 15 y otra de 24), una secadora grande, una máquina de limpieza en seco, dos planchas y una cabina de planchado. A esto, que se emplea para el servicio de lavandería, hay que sumar una máquina de coser industrial, otra de puntada invisible y una remalladora.

Todo un despliegue de medios que mantener, junto con el pago del alquiler del local, la cuota de autónomos, dos sueldos y las correspondientes facturas. “Tenemos pocos ingresos pero los gastos son casi los mismos”, asegura Rosabel. Además, hay que tener en cuenta que, como ha sucedido en la mayoría de negocios, la pandemia ha traído consigo una inversión extra en adquisición de mascarillas, productos desinfectantes y mamparas de seguridad, entre otros elementos.

Con la covid-19, algunos cambios les vinieron impuestos, como los servicios más demandados, y otros se llevaron a cabo para adaptarse a la situación. Así, se estableció un sistema de cita previa para encargar arreglos que llevaran cierto trabajo. De esta manera, se evitaban aglomeraciones en el establecimiento y se ahorraban esperas. Para este tipo de servicios hay que probarse la prenda en un cuarto interior habilitado para ello que ahora se desinfecta antes y después de cada cliente. “Esta medida ha llegado para quedarse”, asegura Pili. Por otro lado, y para tratar de compensar el bajón de ingresos de los meses de invierno, los más duros de la pandemia en la tintorería, se compraron los materiales necesarios y se pusieron manos a la obra con la fabricación de mascarillas para su posterior venta. “No fue mucho, pero sirvió de ayuda”, asegura Rosabel.

Aunque las puertas del establecimiento se abren a las nueve de la mañana, Rosabel acude algo más tarde. No porque sea la jefa y se quede un rato más en la cama, sino porque en casa tiene sus propias máquinas de coser con las que va avanzando arreglos de la tienda.

La fama del buen hacer de la tintorería Rami ha traspasado fronteras y no es raro que hasta su local de Borja acudan vecinos del resto de la comarca, incluso de la vecina Comunidad Foral de Navarra y de Zaragoza. “Algunos tienen aquí una segunda residencia pero otros vienen a propósito”, comenta Pili. “No nos podemos quejar porque la gente, en esta época tan mala, ha respondido muy bien”, añade, orgullosa de que la dedicación y el cariño que ponen en cada encargo se perciba de forma positiva en el cliente.